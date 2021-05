Elisabetta, moglie Bugo/ A lei è dedicata la canzone “I miei occhi vedono”

Elisabetta è la moglie di Bugo, il cantautore diventato famosissimo per il caso successo a Sanremo 2020 con Morgan. L’abbandono di Bugo dal palcoscenico di Sanremo 2020 è stato uno dei momenti più visti della passata edizione e, ancora oggi, in tanti rivedono quel video sui social. Ricordando proprio quel momento, il cantante di “E invece si” ha raccontato che subito dopo la squalifica dalla kermesse canora la moglie Elisabetta gli ha mandato un messaggio: “è stata la prima a mandarmi un messaggio, mi ha detto ‘Sono orgogliosa di te’. Aveva capito che ero agitato e scosso”. A lei il cantautore ha dedicato il brano “I miei occhi vedono”, tra i più belli della sua discografica. La canzone, pubblicata nel 2011, è contenuta nell’album “Nuovi rimedi per la miopia” che è stato poi scelto anche come colonna sonora per il film Missione di pace di Francesco Lagi in cui lo stesso cantante ha recitato una piccola parte. La canzone è una accorata dedicata alla moglie che compara anche nelle immagini del video disegnate proprio da Bugo che per l’occasione l’ha fotografata ad occhi chiusi.

Bugo: “mia moglie Elisabetta è un angelo per me”

Ma chi è Elisabetta, la moglie di Bugo? Sulla donna si conosce davvero poco. Quello che possiamo dirvi con certezza è che Elisabetta lavora come diplomatica e che nel 2011 i due si sono sposati con una bellissima cerimonia nuziale celebrata a Nuova Delhi in India. La coppia ha poi vissuto quattro anni in India dal 2010 al 2015. Dal loro amore è nato anche uno splendido figlio. “Abbiamo anche un bimbo piccolo e ad una certa ora l’ha messo a dormire” ha raccontato l’artista dai microfoni di Radio Deejay rivelando che la moglie è un vero e proprio angelo per lui. Un amore importante quello che lega il cantautore milanese alla diplomatica polacca.

