Elisabetta, moglie Bugo/ Al centro della polemica con Morgan per…

La moglie di Bugo, Elisabetta, è riuscita a finire al centro della polemica di Sanremo 2020, che ha provocato la frattura fra il cantante e Morgan e l’esclusione della loro canzone nella kermesse. “Ha attaccato mia moglie, mi ha dato del perdente, del figlio di put*ana”, ha detto infatti il cantante in conferenza stampa, parlando del suo ex socio, “e quando ha iniziato la canzone con il testo cambiato, l’unica reazione che ho avuto è stata quello di andarmene”. Della moglie di Bugo sappiamo che il nome è Elisabetta e che è una diplomatica, un lavoro che ha imposto a lei e al marito di tenere ogni dettagli sulla vita privata di entrambi lontani dai riflettori mediatici. Sappiamo però che il loro incontro risale a prima del 2011, anno in cui si sono sposati e che sarebbe avvenuto a New Delhi. Elisabetta infatti lavorava in India all’epoca e i due hanno scelto di vivere sul territorio indiano fino al 2014, quando è nato il loro primo figlio ed hanno scelto di trasferirsi a Milano. Impossibile trovare però una foto di Elisabetta, nemmeno sul profilo privato di Bugo: il cantante ha pubblicato solo uno scatto a metà qualche tempo fa in cui si intravedono gli occhi della consorte e capelli dal colore biondo dorato.

Elisabetta, moglie Bugo: la vita dell’artista lontano dai riflettori

Elisabetta, la moglie di Bugo, rappresenta in qualche modo la vita dell’artista lontano dai riflettori. Quando smette in un certo senso di essere cantante e indossa i panni di Cristian Bugatti. Anche se in realtà non smette di essere artista nemmeno nei periodi in cui non scrive. “Io sono sempre Bugo, è da quando ho sette anni che mi chiamano così e ho la mia vita, mia moglie, i miei amici, la famiglia e mi piace molto lo sport”, sottolinea a Noisy Road. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Bugo sarà ospite di Una storia da cantare su Rai 1 e potrebbe parlare anche della sua dolce metà. Il cantante tra l’altro ha dedicato ad Elisabetta una sua canzone, I miei occhi vedono. “Ho usato un’immagine realizzata un anno fa [2010, ndr]”, dice al sito Art Tribune parlando della foto scelta per il suo singolo, “nella foto ci siamo io e mia moglie. Lei ha gli occhi chiusi, forse dorme. I miei occhi invece sono aperti, ma quegli occhi non sono veramente i miei, sono quelli di mia moglie (aggiunti con Photoshop). Io vedo il mondo con i suoi occhi, è una dedica d’amore”. Riguardo alla sua decisione di trasferirsi in India in quello stesso periodo, Bugo sottolinea di aver scelto di trasferirsi a Nuova Delhi nell’agosto del 2010, dopo aver finito il suo disco. “Non mi sono trasferito in India per ‘ritrovare me stesso’, per seguire la spiritualità indiana o cose del genere, ma solo per amore”, ha aggiunto, “mia moglie ha avuto un’opportunità di lavoro lì e io l’ho seguita”.

