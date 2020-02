Elisabetta, moglie Bugo: chi è?/ Diplomatica, matrimonio in India e un figlio insieme

Si chiama Elisabetta la moglie di Cristian Bugatti in arte Bugo, l’artista di Rho concorrente al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Big in coppia con Morgan. Della donna e in generale della vita privata del cantante sappiamo molto poco. Bugo infatti ha dimostrato voler custodire gelosamente la sfera privata tenendola ben lontana anche dal mondo dei social nel quale non ha voluto pubblicare alcuno scatto insieme alla donna alla quale è legato da alcuni anni e dalla quale ha anche avuto un figlio. Per Elisabetta l’artista lombardo ha perso completamente la testa. Il loro incontro sarebbe avvenuto proprio in India, dove all’epoca la donna lavorava come diplomatica (ruolo che ricopre ancora oggi). Nella meravigliosa cornice di New Delhi, nel 2011 la coppia decise di compiere il grande passo convolando a nozze e pronunciando il fatidico “sì”. Dal 2010 al 2014 Bugo ed Elisabetta hanno vissuto in India salvo poi coronare il loro sogno d’amore con un figlio e fare ritorno nel loro Paese di origine, trasferendosi a Milano dove la famiglia vivrebbe tutt’ora. Bugo crede fermamente nel matrimonio, ideale a quanto pare condiviso anche con la moglie Elisabetta e derivante probabilmente dalla sua formazione religiosa. L’artista infatti, ha frequentato una scuola di preti ed è stato chierichetto.

ELISABETTA, MOGLIE BUGO: MATRIMONIO IN INDIA E UN FIGLIO

Nonostante i riflettori siano attualmente accesi su Bugo, complice la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, nessuno spiraglio sulla sua vita privata è rimasto aperto. Nulla di strano se si considera la tendenza dell’artista a tenersi alla larga con estrema attenzione dallo show business. E ciò vale anche per la moglie Elisabetta, della quale oltre alla professione di diplomatica ed all’anno delle loro nozze non si sa praticamente altro, compreso il cognome. Attualmente, stando a quanto trapela da Fanpage.it, i due vivrebbero insieme al loro figlio a Milano, nella casa in cui il cantautore abitava prima di incontrare la donna della sua vita in India. Tuttavia, proprio Bugo si è raccontato in questi giorni tra le pagine web del sito Spettakolo.it dove ha tenuto una sorta di diario personale della sua esperienza sanremese in coppia con Morgan, ed in questa occasione ha anche parlato della sua Elisabetta. “Una delle domande che ogni tanto mi fanno è se mia moglie Elisabetta e mio figlio sono con me. No, sono rimasti a Roma”, ha confidato. “Potrebbe essere che Elisabetta mi raggiunga sabato”, ha però aggiunto, riferendosi proprio alla serata conclusiva della kermesse. Quindi Bugo si è lasciato andare ad un’altra confidenza rispetto alla reazione avuta dalla moglie dopo aver appreso della sua partecipazione alla kermesse: “Parlando di lei, mi diverte ricordare come ha reagito il giorno in cui le ho detto che mi avevano preso a Sanremo. «Veramente? Complimenti!», ha detto con aria stupita. In realtà era più agitata di me”.

