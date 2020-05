Elisabetta, moglie Bugo/ La diplomatica di origine polacca lontana dallo spettacolo

Pubblicità

Cosa sappiamo di Elisabetta, la moglie di Bugo? In realtà molto poco, se non che è di origine polacca, lavora come diplomatica e che si è sposata con il cantante appena un anno dopo il loro incontro. Per amore, Bugo ha deciso persino di seguirla a New Delhi, dove Elisabetta si è trasferita poco dopo l’inizio della loro relazione per motivi di lavoro. Anche se non parla spesso di lei, l’artista ha dedicato alla sua dolce metà diverse canzoni, fra cui la recente I miei occhi vedono. E quando Morgan ha osato attaccarla, durante la lite nella scorsa edizione di Sanremo, Bugo non ha potuto far altro che reagire con forza. Questo non vuol dire però che Cristian Bugatti, il vero nome del cantante, abbia scelto di accendere improvvisamente le luci sulla moglie. Elisabetta è rimasta ancora una volta nell’ombra, protetta dal silenzio e ben distante dal mondo del gossip. Possiamo immaginare che il lavoro di Elisabetta le imponga la totale discrezione e che sia anche questo il motivo della sua assenza sui social del marito. Negli anni, Bugo ha pubblicato solo una foto con la moglie, in cui però compaiono solo i suoi occhi (chiusi) e una parte della capigliatura biondo cenere.

Pubblicità

Elisabetta, moglie Bugo: un angelo per l’artista

Elisabetta è un angelo secondo il marito Bugo. L’ha definita così poco tempo fa, subito dopo la chiacchierata partecipazione a Sanremo, mostrando alcuni ritratti che ha fatto alla moglie. Opere in cui Elisabetta viene inquadrata con alcune espressioni strane. I due si sono sposati in India con rito cattolico, come ha sottolineato Bugo lo scorso febbraio a Corriere TV. Dovendo pensare ad una canzone che possa aver conquistato Elisabetta, il cantante punta tutto sulla sua Che diritto ho su di te. In merito alla lite con Morgan, l’artista invece ha rivelato che in quel particolare momento la moglie si trovava a casa con degli amici. “Abbiamo anche un bimbo piccolo e ad una certa ora l’ha messo a dormire”, ha detto a Radio Deejay, “È stata la prima a mandarmi un messaggio, mi ha detto ‘Sono orgogliosa di te’. Aveva capito che ero un po agitato, un po scosso. Poi mi ha detto che quando ha visto quella roba si è messa le mani in testa come per dire ‘Non ci posso credere’… Sai era il mio primo festival”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA