Elisabetta, moglie di Giovanni Scifoni/ Lui: “Ogni giorno è una scoperta”

Forse non tutti sanno che Giovanni Scifoni è sposato da più di sedici anni con Elisabetta. Una storia d’amore che si rinnova giorno dopo giorno e che riserva all’attore, quotidianamente, nuove scoperte. “Stiamo insieme da quasi venti anni e devo dire che ogni giornata insieme è una sorpresa”, aveva raccontato l’attore a Oggi è un altro giorno. Elisabetta e Giovanni sono diventati genitori di tre figli, Tommaso, Cecilia e Marco.

“Spesso in loro rivedo i miei errori, quando li sgrido è anche perché rivedo me alla loro età”, le parole di Scifoni nel noto programma condotto dalla Bertone. Sul feeling sotto le lenzuola con sua moglie Elisabetta aveva detto: “Siamo gli unici esseri viventi che non riescono a trovare davvero il piacere, eppure siamo nati per quello, come tutti gli altri animali. In un certo senso, è Dio che ci chiede il favore di trovare il godimento in un istinto”.

Giovanni Scifoni e la storia d’amore con sua moglie Elisabetta: “Cosa c’è più piacevole del ses*o?”

Giovanni Scifoni ama follemente sua moglie Elisabetta e ancora oggi la desidera come se fosse il primo giorno. “Sono cresciuto in una famiglia cattocomunista, la cultura di base è quella e ho un forte legame con la fede cattolica. Ma cosa c’è di più piacevole del sesso?”, aveva domandato provocatoriamente l’attore nell’intervista rilasciata alla Bortone. La storia d’amore tra Giovanni ed Elisabetta, tuttavia, non è sempre stata lineare. In passato l’attore aveva spiegato che la sua storia d’amore aveva attraversato una grave crisi, superata esclusivamente grazie al supporto di un prete.

