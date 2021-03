Elisabetta, moglie Giovanni Scifoni/ “Non potrei fare a meno di lei. Mi supporta…”

Elisabetta è la donna che ha conquistato il cuore di Giovanni Scifoni. L’attore, protagonista di alcune tra le fiction più amate dal pubblico come Squadra antimafia 7, Doc e Leonardo e che questa sera giocherà con Amadeus nella nuova puntata de I soliti ignoti, ha una vita privata serena e felice. Dal 2005, infatti, Giovanni Scifoni è sposato con Elisabetta, la donna che lo supporta in tutte le sue scelte sentimentali e con cui ha creato una splendida famiglia con la nascita di Tommaso, Cecilia e Marco. Con Elisabetta, Giovanni Scifoni ha trovato la metà perfetta della mela. “Elisabetta mi pungola e mi sprona fino allo sfinimento, ma mi sostiene sempre. Non potrei davvero fare a meno di lei”, ha raccontato in unìintervista al sito Ravello Magazine qualche tempo fa.

L’AMORE TRA ELISABETTA E GIOVANNI SCIFONI

Marito innamorato e padre presente, Giovanni Scifoni fa di tutto per conciliare la vita privata con quella professionale. Ad aiutarlo è sicuramente la moglie Elisabetta che è la sua prima fan e condivide con lui tutte le sue scelte. Tra Elisabetta e Giovanni Scifoni, l’amore cresce giorno dopo giorno. La coppia vive il matrimonio lontano dalle luci dei riflettori preferendo regalare ai propri figli una vita serena. L’attore, così, cerca di fare il possibile per proteggere la privacy della sua famiglia ed evitare che venga alla ribalta. Elisabetta e Giovanni Scifoni formano così una coppia bella, serena e complice e allergica al gossip. L’attore, infatti, parla poco della propria vita privata, preferendo far parlare di sè per i suoi lavori.

