Elisabetta Pesarese, chi è la moglie di Fabio Concato/ “Conoscere lei? Un miracolo”

Elisabetta Pesarese, moglie e musa di Fabio Concato

Elisabetta Pesarese è la donna che ha ispirato alcuni dei suoi pezzi più importanti. Marito e moglie dal 1980 (i due hanno una figlia, Carlotta, la cui nascita ha ispirato il brano Fiore di maggio), prima delle nozze hanno vissuto un periodo di fidanzamento che l’artista definisce come uno “dei più felici” della sua vita: “è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il mio matrimonio – spiega l’artista a Stpalus.it – ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzamento”. Secondo il suo racconto, sarebbe stato proprio l’incontro con sua moglie, da cui ha avuto vita un grande amore tutt’ora fervido, a dare il via a quel sentimento interiore che negli anni gli avrebbe permesso di scrivere e comporre canzoni dalla straordinaria carica interiore.

“Conoscere lei è stato un vero miracolo”

Sono parole di amore, di affetto, e di stima quelle espresse da Fabio Concato nei confronti di Elisabetta Pesarese: “Conoscere lei – spiega infatti l’artista – è stato un vero miracolo, e non parlo solo della mia vita, ma anche della mia carriera, perché è stato grazie a quella canzone, ispiratami dal sentimento, che ho acquistato una certa fama”. Fabio Concato non nasconde inoltre di essere riconoscente alla sua dolce metà: “Alle volte – continua il cantautore – ripensando al passato, credo che senza quel fatidico incontro, non dico che avrei cambiato mestiere, ma sicuramente sarebbe stato molto più difficile emergere”. L’amore è infatti il tema principale di alcune delle canzoni più importanti di Fabio Cioncato: “È tutto ciò che mi fa vivere, scrivere musica, vivere il rapporto con le persone, con il prossimo”, spiega nel corso dell’intervista.

“Il segreto nel nostro amore? La passione e il dialogo”

Oltre ad avere ispirato alcune tra le canzoni più belle del suo repertorio, l’amore tra Fabio Concato e sua moglie Elisabetta Pesarese è oggi solidissimo. Ma qual è il segreto per avere una relazione duratura e serena come quella che li tiene uniti da oltre quarant’anni? A svelarlo è proprio l’artista, che nell’intervista concessa a Giusto Ferronato per Stpalus, pone l’accento sulla passione e sul dialogo: “sarebbe impensabile una serena vita di coppia senza comunicazione fisica e dialettica”, spiega l’artista. “Ma il segreto, io credo, è condensato nel rispetto, inteso proprio come accettazione dell’altro per quello che è; amare un singolo per quello che vale, e per quello che non vale. È la massima espressione d’affetto – conclude Concato – che si possa rivolgere nei confronti di una persona”.



