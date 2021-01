Elisabetta Pesarese, moglie Fabio Concato/ 40 anni insieme 2 figlie Carlotta e Giulia

Elisabetta Pesarese è la moglie di Fabio Concato. I due si sono sposati nel 1980 e hanno appena festeggiato 40 anni di matrimonio: “Sono convinto che alternare momenti di vicinanza e lontananza possa giovare al rapporto, perché dà modo di avvertire reciprocamente la profondità della mancanza e amplificare il desiderio del prossimo abbraccio”, ha detto il cantante in una recente intervista a “Intimità”, rivelando il segreto della lunga unione con la moglie. Proprio a Elisabetta è dedicata “Domenica Bestiale”, una della canzoni più famose di Concato: “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale”, ha rivelato al sito StPauls. Il cantautore ha confessato che senza l’incontro con la moglie forse avrebbe fatto un altro mestiere: “Conoscere lei è stato un vero miracolo, e non parlo solo della mia vita, ma anche della mia carriera, perché è stato grazie a quella canzone, ispiratami dal sentimento, che ho acquistato una certa fama”.

Elisabetta Pesarese: il matrimonio con Fabio Concato e le due figlie

Fabio Concato e la moglie Elisabetta Pesarese hanno avuto due figlie Carlotta e Giulia. Alla primogenita è dedicata la celebre canzone “Fiore di maggio”, mentre alla seconda figlia l’omonima “Giulia”. “Buon compleanno Fiore di Maggio”, ha scritto Concato sul suo profilo Instagram in occasione del compleanno della figlia Carlotta, lo scorso 24 maggio. Quest’anno Fabio Concato ed Elisabetta Pesarese sono diventati nonni, in estate è nata la prima nipotina Nina Matilde, figlia di Carlotta. “La vivo come il segno della vita che va avanti nonostante tutto. Tra biberon e pannolini, allegria e confusione, sarà una sferzata di energia mai così indispensabile come adesso. Mi emoziono già solo al pensiero”, ha dichiarato Concato qualche mese prima della nascita al settimanale “Intimità”. “Ferragosto. Stasera canto per lei”, ha scritto il cantante sempre sui social postando una dolce foto con la nipotina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA