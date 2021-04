Elisabetta Pesarese, moglie Fabio Concato/ “Domenica bestiale” e due figlie Carlotta e Giulia

Elisabetta Pesarese è la moglie di Fabio Concato. I due si sono sposati il 16 luglio 1980 e lo scorso anno, in piena pandemia, hanno festeggiato 40 anni di matrimonio. “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il mio matrimonio, ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzamento”, ha raccontato il cantante milanese in un’intervista al sito StPauls. Alla moglie è quindi dedicata una delle canzone più famose di Concato: “È stato grazie a quella canzone, ispiratami dal sentimento, che ho acquistato una certa fama. Alle volte, ripensando al passato, credo che senza quel fatidico incontro, non dico che avrei cambiato mestiere, ma sicuramente sarebbe stato molto più difficile emergere”, ha aggiunto.

Fabio Concato/ "Il jazz è sempre stato il mio primo amore"

Elisabetta Pesarese: il matrimonio con Fabio Concato e le due figlie

Elisabetta Pesarese e Fabio Concato hanno avuto due figlie Carlotta e Giulia. Alla primogenita Carlotta è dedicata la celebre canzone “Fiore di maggio”, nata appunto il 24 maggio. “E ci hai visto su dal cielo / Ci hai trovato e piano sei venuta giù / Un passaggio da un gabbiano / Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu”, sono alcuni dei versi della celebre canzone. Lo scorso luglio, Carlotta è diventata mamma della piccola Nina Matilde, rendendo nonni per la prima volta Fabio ed Elisabetta. Qualche settimana fa, Concato ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla nipotina: “Nina. Dolce amore”, è la dedica alla bambina. Alla seconda figlia, invece, è dedicata l’omonima canzone “Giulia”: “Canto questa canzone che parla di noi due, di un uomo e di sua figlia che viaggiano un po’ come due fidanzati: dimmi se ti va; quanta passione hai dentro gli occhi…”.

LEGGI ANCHE:

Valentina Cenni, moglie Stefano Bollani/ "Vorrei dirigere in un film"Edoardo Stoppa, scherzo Le Iene/ Video: socio della sua app è un trafficante di cani!

© RIPRODUZIONE RISERVATA