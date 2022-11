Elisabetta Randolfi, moglie Charlie Gnocchi/ Ha reagito dopo le parole su Oriana Marzoli?

Charlie Gnocchi commenti choc su Oriana Marzoli: e la moglie Elisabetta Randolfi?

Elisabetta Randolfi è la moglie di Charlie Gnocchi che al Grande Fratello Vip 2022 si è lasciato scappare frasi poco carine su Oriana. Il conduttore radiofonico ha pronunciato parole davvero pesanti verso la influencer venezuelana a tal punto che proprio il Grande Fratello è intervenuto richiamandolo. “Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate…Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita, ha la fi*a bagnata”. Queste le parole dette dal concorrente del GF VIP che e’ stato richiamato proprio dalla regia per mediare il tiro.

Oriana Marzoli finge interesse verso Antonino Spinalbese, al GFvip?/ L'attacco di Luciano Punzo

Nella casa anche i vipponi hanno ripreso il conduttore radiofonico. In particolare e’ stato Antonino che ha detto: “dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito. Dopo una certa età secondo me tutti…”, mentre Luca Onestini ha esclamato: “questo è pazzo”. Incredulo Gnocchi ha chiesto ai compagni: “ma dai, vi do l’idea di essere un pervertito?” con i vipponi che in coro hanno replicato: “sì”. Chissà cosa avrà pensato la moglie fuori dalla casa.

GRANDE FRATELLO VIP 2022, 19A PUNTATA/ Diretta: Antonino "so che faccio soffrire"

Chi è Elisabetta Randolfi, la moglie di Charlie Gnocchi

Ma chi è Elisabetta Randolfi, la moglie di Charlie Gnocchi? Schiava e riservata la donna non è molto social. Anzi a parlare di lei è sempre stato il conduttore radiofonico che, lo scorso 8 marzo, proprio sui social le ha scritto una bellissima dedica con tanto di foto della bella moglie di origini finlandesi scrivendo “santa donna”. Non è dato sapere come e quando è nato l’amore, ma Charlie ed Elisabetta fanno coppia fissa da tantissimi anni.

Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli di nome Antonio e Maria. Il conduttore radiofonico, fratello di Gene Gnocchi, ha anche un’altra figlia di nome Carolina nata da una precedente relazione. La coppia vive felicemente a Roma.

Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro: "Mi ha fatta rinascere"/ Lui ricambia: "È un rapporto speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA