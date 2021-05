Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ “Sono ancora legata a lui…”

Nuovo confronto tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone nella nuova puntata di Uomini e Donne. Nella scorsa puntata, Luca, pur avendo chiuso il rapporto con Elisabetta, le ha chiesto se ci fosse stato un bacio con Marco. Una domanda che ha scosso profondamente Elisabetta. “Non riesco a baciare Marco. Sono ancora legata a Luca. Sto provando ad andare avanti ma non è facile perchè sento da lui parole e vedo gesti che mi mandano in confusione. Mi sento come in un frullatore perchè non capisco il motivo per cui mi ha chiesto se avessi baciato Marco”, racconta Elisabetta alla redazione. In studio, la dama ribadisce gli stessi concetti mentre Marco difende Elisabetta. “Quando lei stava male, io sono andato a consolarla, ma al mio posto ci saresti dovuto essere tu perchè per me Elisabetta non è niente. Ci stiamo ancora conoscendo”, dice Marco. “Sono confuso e sono in difficoltà perchè mi vengono fuori delle reazioni che non mi aspettavo“, ammette Luca.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Luca Cenerelli

Gianni Sperti non crede a Luca Cenerelli. “Ora comincia il sermone?”, chiede Sperti. “Vuoi far credere che non sai perchè ti sei riavvicinato nuovamente ad Elisabetta? Tu le hai chiesto se avesse baciato Marco o per essere nuovamente al centro dello studio o per curiosità. Anche se non sei innamorato di lei, sicuramente ti sarai sentito lusingato dalle sue attenzioni. Faresti più bea figura se dicessi che le hai chiesto del bacio per curiosità”, sostiene Tina Cipollari. “Sono reazioni di pancia a cui non so dare una spiegazione”, ribadisce nuovamente Luca. La dama Angela che è uscita in passato con Luca, si schiera dalla parte di Elisabetta: “Basta con questa pancia, non puoi trattare così Elisabetta“, sostiene Angela. “Di fronte ad una donna che è innamorata di te, chiedendole se abbia baciato un altro, le fai una grande pressione psicologica”, aggiunge Sperti. Luca, rendendosi conto di aver sbagliato, chiede scusa ribadisce di voler chiudere con Elisabetta.

