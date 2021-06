Elisabetta Simone: “Ho rivisto Luca dopo Uomini e Donne”/ “Mi ha detto che gli manco”

Elisabetta Simone, dama del trono over di Uomini e Donne che, durante la trasmissione si è innamorata di Luca Cenerelli con cui, però, la storia è finita dopo due mesi non essendo corrisposta, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ammette di aver rivisto Luca. “Sì, ci siamo visti una volta. Inizialmente non volevo incontrarlo, perché ero molto arrabbiata e amareggiata, ma nella vita ho sempre preferito affrontare le discussioni vis à vis e alla fine ho deciso di accettare. Luca voleva motivare le sue scelte e mi ha parlato di alcuni temi privati delicati, che prima di quel momento non aveva mai voluto confessarmi“, ha detto la dama.

Senza telecamere e senza la necessità di dover raccontare alla redazione tutto, Luca si è sentito libero di raccontare ad Elisabetta cose che le hanno permesso di capire meglio la persona che ha conosciuto e per la quale ha provato subito dei sentimenti. “Ho capito tante cose di lui e di quanto la pressione legata al contesto abbia inciso su di noi. C’è stato un abbraccio, avvenuto in maniera spontanea vista la grande complicità che ci ha sempre legato. Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata”, ha aggiunto.

Elisabetta Simone: “Sto sentendo Luca per il puro piacere di farlo”

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, pur essendosi rivisti, non stanno ricostruendo nulla, anche se continuano a sentirsi “per il puro piacere di farlo ma al momento non stiamo ricostruendo il nostro rapporto. Personalmente sono ancora molto scossa da quello che è accaduto tra di noi. Non ho nessuna voglia di tornare nel baratro dei mesi scorsi”, puntualizza la dama che non nasconde di aver sofferto molto per la decisione di Luca di chiudere non provando per lei un sentimento così forte da continuare. Per riconquistare la fiducia di Elisabetta, dunque, “Luca dovrà rimboccarsi le maniche se capirà di volere davvero qualcosa da me. Non posso negare che vederlo mi abbia fatto effetto, e credo sia stato reciproco. Stiamo discutendo molto di cosa fare del nostro rapporto, e per ora da parte mia c’è una chiusura. Ma non al cento per cento. I sentimenti non spariscono dall‘oggi al domani. Luca sembra voglia oltrepassare questo muro, ma a me servono più certezze per immaginare qualcosa di diverso. Non abbiamo ancora preso decisioni“, conclude.

