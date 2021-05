Elisabetta Simone, Uomini e Donne/ “Con Marco sto bene, ma il rapporto con Luca…”

Elisabetta Simone chiude definitivamente il capitolo Luca Cenerelli anche se non nasconde di non poter spegnere immediatamente i suoi sentimenti. Tra Luca ed Elisabetta c’è stato un rapporto in cui la dama ha investito tanto sperando di poter vivere una vera favola d’amore. La dama ha ammesso di essersi innamorata, ma dall’altra parte, Luca non è riuscito a provare gli stessi sentimenti. Dopo averci provato, Luca ha deciso di fare un passo indietro e chiudere definitivamente il rapporto dando la possibilità ad Elisabetta di andare avanti con la sua vita. La dama, pur non nascondendo la sofferenza per come è andato il rapporto con Luca, è pronta a rimettersi in gioco con Marco.

Dopo aver messo un punto alla frequentazione con Luca Cenerelli, Elisabetta Simone ha deciso di uscire e conoscere Marco, uno dei nuovi cavalieri del parterre. “Con lui sto bene, ma non posso schiacciare off sui sentimenti perchè nel rapporto con Luca ho investito tanto”, puntualizza Elisabetta. “Marco lo sa, ne abbiamo parlato ed è consapevole che ho bisogno di tempo”, aggiunge ancora la dama. Luca, dopo aver ascoltato le parole di Elisabetta, ribadisce di non avere ripensamenti e di aver chiuso definitivamente la storia lasciando Elisabetta libera di andare avanti. Con Marco, la conoscenza è appena iniziata: nascerà l’amore? I fans del programma di Maria De Filippi augurano alla dama di poter essere felici e di superare il capitolo Luca.

