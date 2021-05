ELISABETTA SIMONE, UOMINI E DONNE/ “Ho baciato Marco, sto bene con lui”

Elisabetta Simone, sorridente e serena, al centro dello studio, parla del rapporto con Marco che ha cominciato a frequentare dopo aver chiuso il rapporto con Luca Cenerelli. “Siamo usciti due o tre volte e c’è stato anche un bacio”, ha spiegato Elisabetta. “E’ successo nell’ascensore dell’albergo in cui alloggiavamo entrambi dopo la puntata. Lei parlava troppo e l’ho baciata. Poi siamo scesi di nuovo perché avevo dimenticato la chiave della camera”, dice Marco. “In ascensore ci siamo baciati di nuovo”, spiega Elisabetta che ammette di stare bene con Marco, di ridere e di voler continuare a conoscerlo. “Indipendentemente da come andrà tra noi, sono contento di averla conosciuta perché è davvero una bella persona”, conclude Marco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Elisabetta Simone, il rapporto con Marco continua

Decisione finale per Elisabetta Simone nell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne? Quella che si conclude oggi è stata una stagione ricca di emozioni per la giovane dama che, giunta in trasmissione con il sogno di trovare l’amore e vivere una vera favola, si è lasciata travolgere dal sentimento provato per Luca Cenerelli. Dopo due mesi di frequentazione con il cavaliere, Elisabetta ha capito di essersi innamorata. Il sentimento non ricambiato, tuttavia, l’ha spinta a chiudere definitivamente il rapporto e a voltare pagina. Pur non nascondendo i propri sentimenti, Elisabetta ha provato a conoscere altre persone. Se Gabriele, arrivato nel programma per lei, non ha suscitato il suo interesse, lo stesso non può dirsi per Marco, un cavaliere del parterre maschile con cui ha iniziato una conoscenza. Come starà procedendo il rapporto?

Elisabetta Simone chiude la stagione di Uomini e Donne da single?

Elisabetta Simone chiuderà la stagione di Uomini e Donne da single o con Marco annunciando l’intenzione di continuare a frequentarlo anche senza il programma durante l’estate? Elisabetta, durante lo scorso confronto con Marco, aveva spiegato di trovarsi bene con il cavaliere, ma di aver bisogno di tempo. Tempo che Marco ha deciso di concedere alla dama. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata di Uomini e Donne? Ci saranno importanti novità tra Elisabetta e Marco? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata. Nel frattempo, su Instagram, postando un selfie, Elisabetta scrive: “Orecchini, collane e anelli, sono le mie ossessioni. Sempre alla ricerca di pezzi unici“.

