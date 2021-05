Elisabetta Simone, Uomini e Donne/ Dopo Luca Cenerelli, chiude con Marco?

Crisi in corso tra Elisabetta Simone e Marco? La dama del trono over di Uomini e Donne ha cominciato a conoscere Marco dopo la fine del rapporto con Luca Cenerelli di cui si era innamorata. Non corrisposta, Elisabetta ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con il cavaliere tuffandosi nella conoscenza con Marco. Una frequentazione che è appena iniziata, ma che fa sentire bene la dama. Tuttavia, consapevole di non poter cancellare i propri sentimenti, Elisabetta ha messo le cose in chiaro immediatamente. “Con lui sto bene, ma non posso schiacciare off sui sentimenti perchè nel rapporto con Luca ho investito tanto. Marco lo sa, ne abbiamo parlato ed è consapevole che ho bisogno di tempo”, ha detto nel corso di un confronto in studio. Tra i due, dunque, la conoscenza continuerà?

Elisabetta Simone e il legame con Luca Cenerelli

Marco, pur ammettendo di aver trovato in Elisabetta una persona interessante, ha precisato che si tratta di una conoscenza appena iniziata, consapevole dei sentimenti forti che la dama ha provato per Luca Cenerelli. La dama, da parte sua, ha puntualizzato di non poter resettare il proprio cuore e di voler andare avanti anche se ciò che prova per Luca è ancora lì. Tuttavia, ai microfoni di Uomini e donne Magazine ha sottolineato la profonda delusione provata nei confronti di Luca. “Non voglio più niente da Luca. Non mi interessa più. Penso di essere stata male per una persona che non se lo merita”. Elisabetta, dunque, deciderà di chiudere con Marco non riuscendo ad andare avanti o darà alla nuova conoscenza una nuova possibilità?

