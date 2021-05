Elisabetta Simone, Uomini e Donne/ “Sono innamorata di Luca”. Tina e Gianni…

Colpo di scena a Uomini e Donne. Dopo la lite tra Tina Cipollari e Biagio Di Maro, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gabriele, il pretendente di Elisabetta Simone che racconta di aver fatto un passo indietro di fronte ai sentimenti che Elisabetta prova per Luca Cenerelli. La dama, infatti, ha scelto di annullare l’appuntamento con Gabriele per vedersi nuovamente con Luca dopo aver pianto tra le sue braccia subito dopo la registrazione della puntata. “Sono innamorata di Luca”, racconta Elisabetta che poi svela di aver rivisto Luca. “Abbiamo dormito insieme, ma non è cambiato niente”, aggiunge la dama. “Allora sei scema“, sbotta Gianni Sperti. “Quest’uomo ti ha plagiata. Non durerà. Questa storia finirà nel momento in cui finirà il programma”, aggiunge Tina Cipollari.

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli: lei innamorata, lui piange…

Nonostante le lacrime versate, Luca Cenerelli, nello studio di Uomini e Donne, conferma di non essere innamorato di Elisabetta, ma di volerle bene. “Si può piangere anche perchè ti rendi conto di aver perso una persona“, spiega Luca il quale ribadisce di non provare un sentimento importante per Elisabetta a cui Sara dà un consglio – “Non puoi amare per tutti e due. Ti stai facendo male”. Sulla stessa lunghezza d’onda sono anche le altre dame che consigliano ad Elisabetta di fare un passo indietro. “Non è facile chiudere con una persona quando provi dei sentimenti importanti“, dice ancora la dama che poi chiude con Gabriele non vedendo in lui la persona giusta con cui voltare pagina.

