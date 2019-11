Elisabetta Trenta “casa grande mi serve”/ M5s attacca l’ex Ministra “inaccettabile”

Il caso “Trenta” si allarga sempre di più, con lo scontro consumato questa mattina ufficialmente sul Blog del Movimento 5 Stelle con un durissimo post contro l’ex Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, coinvolta nel “casa-gate”: l’alloggio assegnato al marito della ex Ministra, lo stesso occupato prima regolarmente dalla Trenta mentre era in carica nel Governo Conte-1, fa discutere e non poco e già ieri i grillini avevano chiesto alla loro ex Ministra di lasciare quella casa per evitare di passare per la “privilegiata” (dando così una cattiva immagine del Movimento 5 Stelle). Di Maio aveva sentenziato «Sicuramente il marito avrà il diritto all’alloggio, ma sarebbe opportuno che Trenta lasci quella casa e poi il marito farà la richiesta per ottenere l’appartamento come tutti gli ufficiali dell’esercito, seguendo la normale graduatoria». La stessa Trenta era allora intervenuta su Facebook giusto ieri sera per ribadire la sua posizione, creando però ancora più polemica invece che spegnerle: «Ho deciso di usufruire di un alloggio di servizio, come qualsiasi altro militare. È tutto perfettamente regolare. Nessuna legge è stata violata e sono pronta a sporgere querela verso chi dice il contrario. Si vuole per forza colpirmi e, d’accordo, ci sono abituata, affronterò anche questa. Vorrei però capire dove sarebbe la mia colpa. E’ per caso mio marito la colpa? Perché si, come molti sanno, oltre ad essere io una militare ho anche un marito soldato. È questa la colpa?», attacca la Trenta sui social, e continua «È una colpa essere sposata con un uomo che ha giurato al Paese come ho fatto io stessa? Se mio marito ha diritto a quell’alloggio dove sarebbe la questione di opportunità politica? O mi sarei dovuta separare da lui? per far felice chi?».

M5S VS TRENTA: IL CASO DELL’ALLOGGIO

Ancora la stessa Elisabetta Trenta, già polemica contro il M5s dopo non esser stata confermata Ministro della Difesa con la nascita del Governo Conte-2, rilancia indietro le accuse «Oggi ci troviamo di fronte a una montatura mediatica senza precedenti, che ha dei precisi mandanti. Gli stessi che ieri hanno diffuso un documento interno alla nostra intelligence sul mio conto (che riguarda il tentativo della Trenta di provare il test per diventare una “spia” dei servizi segreti, ndr). Vi invito ad aprire gli occhi. La mia coscienza è a posto. Se qualcuno pensa di intimorirmi ha capito male». Non solo, oggi al Corriere ancora la Trenta ribadisce «La casa grande mi serve, ho una vita di relazioni, non posso andarmene. […] Se avessi lasciato quell’alloggio di servizio per trasferirmi in un altro avrei dovuto fare un doppio trasloco visto che quello di mio marito era a carico dello Stato. Invece così lo Stato ha risparmiato». Non sono però affatto piaciute le spiegazioni e questa mattina, prima ancora degli attacchi degli altri partiti contro i M5s, è il Blog delle Stelle ad attaccare l’ex Ministra Trenta: «Le spiegazioni di Elisabetta Trenta, a proposito dell’assegnazione dell’appartamento al marito, non sono sufficienti. I nostri valori sono incompatibili con l’intenzione di mantenere l’appartamento. Ci sono soldati e militari che hanno davvero bisogno di un alloggio e non è il caso di Elisabetta Trenta e del marito. Questa situazione è inaccettabile anche per il lavoro che i nostri parlamentari e attivisti portano avanti da anni in tema di Difesa». Quella della Trenta è una vicenda che a molti ha ricordato da vicino quella di un altro membro M5s, quel senatore Emanuele Dessì che un anno fa venne coinvolto in una polemica per aver ottenuto una casa popolare a Frascati: oggi lo stesso Dessì replica così agli “accostamenti” al caso Trenta «Onestamente non me ne frega niente, deciderà lei se è più importante l’opportunità politica o stare a questionare su chi aveva torto e chi ragione». In merito al suo caso passato invece, il senatore grillino ribadisce all’Adnkronos «Mi dispiace essere come al solito tirato in ballo a sproposito, perché io non credo sia la stessa cosa detenere un appartamento popolare con pieno titolo da anni, come ho ampiamente dimostrato, forte della sentenza di un Tribunale, e prendersi un appartamento approfittando in qualche modo della propria posizione… perché se il marito della Trenta aveva diritto, poteva fare domanda prima».

