“Elisabetta Trenta voleva diventare una spia”/ Bocciata al test psicoattitudinale

Ministro della Difesa dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019 del Governo M5s-Lega, Elisabetta Trenta voleva diventare una spia: ad affermarlo è Il Giornale, che ricostruisce il percorso dell’esponente del Movimento 5 Stelle. Moglie di un ufficiale dell’esercito a lungo alle dipendenze del generale Giovanni Caravelli, la Trenta voleva diventare un agente segreto 007: come dimostrato da un atto interno all’Aise (ex Sismi), l’ex titolare della Difesa fece domanda di assunzione quando alla guida degli 007 esteri vi era il generale Alberto Manenti. Dopo aver superato il primo scoglio, la politica dovette fare i conti con il colloquio psico-attitudinale, ovvero le verifiche di psicologi e psichiatri sulla solidità caratteriale dei candidati. Un esame che Elisabetta Trenta non superò, dovendo dare addio al sogno di diventare 007 di fronte all’ostacolo più banale…

“ELISABETTA TRENTA VOLEVA DIVENTARE UNA SPIA, MA FU BOCCIATA”

Ma non è finita qui, come riporta Luca Fazzo sulle pagine de Il Giornale: secondo quanto documentano le carte dell’Aise, ad Elisabetta Trenta venne offerta l’assunzione come “articolo 7”, che prevede una assunzione a tempo per seguire progetti specifici alle dipendenze del capo dell’agenzia. E, evidenzia il quotidiano, per questo motivò l’ex ministro rifiutò: il suo referente sarebbe stato Manenti, il cui mandato era in scadenza. E attenzione ai legami tra la Link Campus – Università in cui si è laureata la grillina – ed servizi segreti, al centro del Russiagate: riflettori accesi sul ruolo di Alberto Manenti, a capo dell’ex Sismi quando i servizi Usa chiesero aiuto al Governo italiano per frenare la corsa alla presidenza di Donald Trump. Basti pensare che Il Giornale parla di «love story» tra gli 007 nostrani e «l’università romana fucina dei politici del Movimento 5 Stelle»…

