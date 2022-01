Elisabetta Tulli/ Attrice del musical Mamma Mia! “Folgorata dalla musica a 6 anni”

Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno c’è Elisabetta Tulli che al momento è impegnata a teatro con il musical Mamma Mia! con Paolo Conticini, Luca Ward, Sergio Musiz e Sabrina Marciano. Il musical è messo in scena a 10 anni dall’omonimo film che ha avuto come protagonista Meryl Streep e che ha portato alla fama mondiale questo grande show con le musiche degli ABBA tradotte nella nostra lingua.

La carriera di Elisabetta Tulli è molto ricca e varia, la donna infatti, è un’artista a tutto tondo, a 360 gradi, e ha avuto modo di farsi apprezzare dal grande pubblico in diverse vesti come quelle di cantante, autrice e attrice. Gli esordi della sua carriera sono avvenuti proprio all’interno del piccolo schermo in qualità di cantante solista, con apparizioni in programmi molto noti della televisione italiana come Vieni avanti cretino diretto da Pierfrancesco Pingitore.

Elisabetta Tulli attrice, e cantante in Mamma Mia! ma la sua vita privata…

Elisabetta Tulli preferisce far parlare di se in merito al proprio lavoro piuttosto che a scoop legati alla sua vita privata, anche sul profilo Instagram della donna si nota come preferisca mettere in mostra i momenti salienti del suo lavoro piuttosto che quelli privati.

Durante un’intervista per Occhio alla cultura, Elisabetta Tulli ha raccontato di essere stata “folgorata dal mondo della musica” all’età di sei anni ammettendo come “tutto quello che ho costruito negli anni, l’ho fatto con fatica. Ho avuto la fortuna di capire subito cosa volevo fare”. All’interno del musical Mamma Mia! la donna interpreta il ruolo di Rosy, una donna che lei stessa ha definito: “La donna che tutti facilmente incontrano, moderna e non più giovanissima, molto vicina al pubblico femminile che viene a vedere lo spettacolo. È una donna che si è fatta da sola, fa la scrittrice e all’inizio dello spettacolo è single”.

