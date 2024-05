Elisabetta Villaggio, chi è la figlia di Paolo Villaggio/ “Si fidava molto di me, mi lasciava libera”

Elisabetta Villaggio, chi è la figlia di Paolo Villaggio: carriera tra regia e scrittura

Questa sera Rai1 celebrerà l’indimenticabile Paolo Villaggio con un biopic, Com’è umano lui!, ispirato alla sua vita e carriera e in onda in prima serata. Il grande attore, storica voce e inconfondibile volto del ragionier Ugo Fantozzi, ha sempre potuto contare sul supporto e sull’affetto incondizionato della sua famiglia, dalla moglie Maura Albites conosciuta nel 1954 e sposata alla fine degli anni ’50 ai due figli Elisabetta e Pierfrancesco, nati rispettivamente nel 1959 e nel 1962.

Ma che cosa sappiamo di Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio? Classe 1959, la donna ha seguito le orme del padre affacciandosi al mondo della recitazione e del cinema e diventando una regista di professione, oltre che scrittrice. In particolare, ha lavorato nel mondo della tv come assistente alla regia, regista e autrice, ma anche come consulente per numerose trasmissioni del piccolo schermo.

Elisabetta Villaggio, il ricordo della figlia di Paolo: “Si fidava molto di me“

Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio, è spesso stata ospitata in televisione per raccontare il prezioso legame che la univa al padre. In una delle più recenti interviste, quella a La volta buona dello scorso 14 maggio, la regista aveva così ricordato il loro rapporto: “Io facevo un po’ come volevo, si fidava molto di me, mi lasciava libera. Poi ero brava, andavo bene a scuola, non davo fastidio“. Inoltre, ha rivelato che spesso veniva presa in giro per essere la figlia di Fantozzi: “Un po’ succedeva, mi dava fastidio ma non l’ho mai detto a mio padre. Me la sono gestita da sola la cosa“.

Un rapporto spesso teso e in cui latitavano le dichiarazioni d’affetto, come ricordato dalla figlia di Paolo Villaggio in un’intervista a Domenica In dello scorso novembre: “Non gli ho mai detto che gli volevo bene e lui neppure, ma ci adoravamo. Il nostro rapporto è stato un po’ teso perché di carattere ci assomigliavamo un po’, ma c’erano grande stima e rispetto, non mi ha mai urlato contro“.











