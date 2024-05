Elisabetta Villaggio, chi è la regista figlia di Paolo Villaggio/ “Alcune volte sono stata un po’ gelosa…”

Elisabetta Villaggio, chi è e carriera della figlia di Paolo Villaggio

Elisabetta Villaggio sarà ospite di Caterina Balivo oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. Figlia del grande Paolo Villaggio, è nata nel 1959 dall’amore tra il celebre attore e la moglie Maura Albites, conosciuta nel 1954 al Lido di Genova e con cui è convolato a nozze alla fine degli anni ’50. Dal loro matrimonio, durato 60 anni fino alla morte del mitico ‘ragionier Fantozzi’, è nato anche un altro figlio, Pierfrancesco, nel 1962.

La carriera di Elisabetta Villaggio si è incanalata nel mondo del cinema, lo stesso che ha reso il padre celebre in tutta Italia. Di professione regista, tra le sue opere più importante figura un’intervista-documentario su Franca Valeri uscita nel 2005, ma negli anni si è anche avvicinata al mondo della scrittura. Di recente ha collaborato alla realizzazione del documentario Mostruosamente Villaggio, che racconta e rende omaggio alla vita e carriera dell’indimenticabile attore. Diretto da Valeria Parisi, il doc è stato scritto da Elisabetta Villaggio, Paola Jacobbi e Fabrizio Corallo.

Elisabetta Villaggio e il ricordo di papà Paolo: “C’erano grande stima e rispetto“

Elisabetta Villaggio ha più volte ricordato papà Paolo in numerose interviste. Come quella rilasciata a Domenica In nel novembre 2023, in cui ha raccontato il rapporto con lui: “Non gli ho mai detto che gli volevo bene e lui neppure, ma ci adoravamo. Il nostro rapporto è stato un po’ teso perché di carattere ci assomigliavamo un po’, ma c’erano grande stima e rispetto, non mi ha mai urlato contro. Alcune volte sono stata un po’ gelosa del suo successo, ma altre volte ci siamo divertiti come dei veri amici, andando a ballare assieme in discoteca”.

Inoltre, in un’intervista al Corriere della Sera nell’ottobre 2023, la regista aveva ricordato le passioni del padre e la sua grande amicizia con Fabrizio De Andrè: “Mio padre era una persona normale; curioso, iperattivo, amava i viaggi, la compagnia degli amici… Fabrizio De Andrè era il figlio di una coppia di amici dei suoi genitori, avevano fatto delle vacanze in montagna da bambini, si erano persi per poi ritrovarsi da ragazzi, uniti dalla stessa inquietudine: frequentavano l’università senza voglia…”.











