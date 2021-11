Elisabetta Villaggio ricorda il padre Paolo/ “Papà diventò famoso e ci ritrovammo…”

Elisabetta Villaggio ricorda il padre Paolo in un libro “Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita di Paolo Villaggio”. Un memoriale privato in cui Elisabetta ha intrecciato aneddoti pubblici e privati del Villaggio attore e padre. In un’intervista rilasciata al Secolo XIX, Elisabetta ha rivelato di non aver parlato mai con il padre di questa sua intenzione: “Non ne avevamo mai parlato. L’idea mi era venuta a gennaio del 2020. Avevo voglia di intervistare le persone legate a papà, ho cominciato con mia madre e poi ho scaricato dalla telecamerina tanti filmati che avevo di lui”.

Per Elisabetta fu dura lasciare Genova e trasferirsi a Roma. Fu quello il momento in cui Paolo Villaggio incontrò il successo e per la famiglia iniziarono le prime difficoltà. Elisabetta ha raccontato: “Mi affascinava Roma, non l’avevo mai vista, andammo ad abitare in un condominio dove c’erano tantissimi bambini. Fu molto divertente anche se mio padre divenne famoso grazie alla tv e ci ritrovammo circondati spesso dai fotografi”. Elisabetta ha poi proseguito aggiungendo che per lei la figura del Ragionier Fantozzi fu ingombrante: “Io ero la figlia di Fantozzi anche se più carina di Mariangela. A quell’età si è molto insicuri”. Paolo Villaggio è stato un padre faticoso anche era un grande uomo di fascino intellettuale.

Elisabetta Villaggio ha poi parlato dell’amicizia che legava il padre a Fabrizio De Andrè. La figlia di Villaggio ha raccontato. “Si sentivano un po’ due pesci fuor d’acqua, erano nottambuli e amavano uscire e divertirsi”. Elisabetta ha anche parlato dei difetti di suo padre. Lo ha definito spendaccione: “Buttava via i soldi. Gli mancava la tirchieria che dicono essere tipica dei liguri”. Elisabetta Villaggio ha poi svelato qualcosa in più sull’unione dei suoi genitori: “Non è stato il migliore dei mariti ma credo che insieme siano stati felici. Io e papà invece ci siamo scontrati, anche da grandi, ma mi ha fortificata”. Paolo Villaggio non amava parlare a scuola con i professori e anzi si scocciava come ha raccontato Elisabetta. Era la madre ad essere quella presente in famiglia con i figli. Oggi Elisabetta sente la mancanza del padre e ha un rimpianto: “Io e papà avremmo dovuto dimostrarci più affetto”.

