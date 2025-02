Elisabetta Viviani è tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini che racconta storie di donne che grazie al loro sguardo hanno illuminato eventi della nostra storia recente. Tra queste c’è sicuramente Elisabetta Viviani che sin da bambina ha mostrato una certa predisposizione per il mondo dello spettacolo.

Elisabetta Viviani tra il teatro e la prima volta in tv

Giovanissima comincia a studiare danza e successivamente recitazione debuttando molto presto in teatro nello spettacolo “Lo spirito del bosco”. Poco dopo è tra le protagoniste in teatro di “Il giorno che sequestrarono il Papa”, ma la volta arriva con il programma tv “No, no, Nanette”. Non solo teatro e tv, visto che la Viviani si fa conoscere anche come cantante grazie al “La banda dei cinque”, sigla di un famoso telefilm poliziesco per ragazzi.

La consacrazione definitiva arriva nel 1978 con la canzone di “Heidi” con cui vende più di un milione e mezzo di coppie. Qualche anno dopo torna al cinema per recitare nel film “Asso” accanto ad Adriano Celentano, mentre nel 1982 è in gara al Festival di Sanremo con la canzone “C’è”, scritto da Balducci. In tv si è fatta apprezzare in programma cult come “La sai l’ultima”, ma è la musica a regalarle altri successi con canzoni amatissime da grandi e piccini come “Il coccodrillo come fa” e “Le tagliatelle di Nonna Pina”.

Elisabetta Viviani dalle pagine di Interviste romane ha raccontato come è nata la sua grande passione per il mondo dello spettacolo: “mamma mi accompagnava a fare i caroselli, poi ho iniziato a studiare canto e recitazione”. La svolta arriva con Claudio Lippi nel programma “No, no, Nanette: “da lì è iniziata la mia carriera”. Tra i miti della sua vita a cui si è ispirata un ruolo speciale occupa Andrey Hepburn, mentre parlando di Macario con cui ha avuto l’occasione di lavorare ha detto: “un uomo di una dolcezza infinita, ma sul lavoro era molto severo”. Tra i grandi con cui ha lavorato c’è anche Adriano Celetnao e Cino Tortorella: “è stato un compagno severo sul lavoro e scherzoso nella vita privata”.

Impossibile non parlare di Heidi, la canzone di Elisabetta Viviani di maggior successo che descrive come un’arma a doppio taglio: “ha mangiato tutto quello che ho fatto prima dell’uscita di questa canzone. Negli anni ‘70/80 se tu facevi canzoni per i bambini, ero considerata un personaggio di serie B e i registi non ti filavano”. Oggi è contenta del successo del brano: “sono nella rosa privilegiata delle persone che si ricorderanno per sempre, perché Heidi la ricorderanno anche quando non ci sarò più”.