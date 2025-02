Elisabetta Viviani e i dubbi sulla sua vita privata: come stanno le cose

Elisabetta Viviani è una nota showgirl, cantante e attrice, che abbiamo avuto modo di vedere all’opera in passato sul piccolo schermo in svariate avventure, oltre ovviamente a dedicarsi alla musica, con circa 15 album registrati in studio all’attivo. Riguardo alla vita privata di Elisabetta Viviani le informazioni non sono invece molte, anche se sappiamo che in passato è stata legata sentimentalmente a Gianni Rivera, con il quale ha vissuto una speciale storia d’amore.

Dalla loro unione è nata la figlia Nicole, che ha sette anni ed è l’unica figlia della cantante, che ha poi avuto delle altre relazioni nel corso della sua vita, ma non ha avuto altri figli nel corso della vita.

Elisabetta Viviani e la fine del matrimonio con Rivera

Della storia d’amore tra Elisabetta Viviani e Gianni Rivera oggi non restano tracce, visto che stando ad alcune dichiarazioni riportate da Dilei, tra i due non ci sarebbero rapporti oggi, al punto da aver quasi dimenticato la loro relazione vissuta in passato.

“Ho anche rimosso che sia finita perchè è passato tanto tempo; si faceva sentire la differenza d’età… Non avevamo molte cose in comune ma la nostra separazione è stata serena” ha confessato la showgirl e cantante rievocando la storia con Rivera. Di quanto accaduto successivamente nella vita di Elisabetta Viviani non si sa molto, visto che la donna ha preferito restare lontano dai riflettori.