Elisandra Delfino Chacon, scomparsa da 1 mese/ Mamma: “Diceva ‘io sono Dio'”

Elisandra Delfino Chacon, 31 anni, di origini cubane, è scomparsa da oltre un mese e la sua famiglia la sta cercando da allora. Il suo caso è stato affrontato davanti alle telecamere di “Chi l’ha Visto?”, la trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli e andata in onda nella serata di giovedì 24 novembre 2022. Ai microfoni del programma ha parlato la mamma, che ha detto che ultimamente non riconosceva più sua figlia, dato che si era rasata i capelli e faceva discorsi “strani”, di natura religiosa.

Il programma, intanto, ha riepilogato la storia di Elisandra Delfino Chacon: “Ha sempre lavorato come cameriera stagionale a Forlì dove vive con la madre. Da qualche tempo si è trasferita a Livraga (Lodi) per lavorare in un ristorante. Era spesso in contatto con la nonna che vive a Cuba: il 12 ottobre, infatti, l’ha chiamata, promettendole che si sarebbe fatta sentire il 20 ottobre per farle gli auguri di compleanno, ma dal 13 non si hanno più sue notizie. Ama camminare di notte e da qualche tempo si interessa di meditazione, tanto da cambiare anche nel look: si è rasata i capelli e indossa foulard come turbanti. Potrebbe avere con sé i documenti, ha un cellulare che risulta irraggiungibile”.

ELISANDRA DELFINO CHACON, LA MADRE RIVELA: “DICEVA DI ESSERE DIO”

La madre di Elisandra Delfino Chacon ha confidato ai microfoni di “Chi l’ha Visto?” che sua figlia soleva asserire “Io sono Dio” e questa sua ossessione per i discorsi motivazionali/religiosi è stata confermata anche dal suo coinquilino Leandro, il quale, intervistato, ha detto: “Tutti i giorni ascoltava discorsi motivazionali con le cuffie dal pc, che dicevano che tu puoi fare tutto. Ma io la guardavo e le rispondevo: se tu sei Dio e puoi fare tutto, perché non ti fai comparire una casa, una macchina, dei soldi? Lei aveva queste idee tutto il giorno”.

Sono stati anche ritrovati appunti di tratti da qualche pubblicazione, simili a dei comandamenti, che esortavano a rifuggire le distrazioni e i contatti telefonici: quello di Elisandra Delfino Chacon è dunque un allontanamento “volontario”? C’è l’ombra di una psicosetta alle sue spalle?











