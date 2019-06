Elisir di Morte/ Su Rete 4 il film su Perry Mason con Raymond Burr (oggi, 10 giugno)

Oggi, lunedì 10 giugno, andrà in onda su Rete 4 alle ore 16:50 il film “Elisir di Morte”, appartenente alla serie delle avventure dell’avvocato Perry Mason. La pellicola, ideata per il piccolo schermo, è andata in onda per la prima volta nel 1993. Il regista del film è Ron Satlof, il soggetto invece è stato realizzato dallo scrittore Erle Stanley Gardner e la sceneggiatura è stata curata da Robert Schlitt. I protagonisti del film sono Raymond Burr, volto storico del personaggio di Perry Mason, affiancato dal Barbara Hale, Carmen Argenziano e William Moses. La fotografia del film per la televisione è stata curata da Robert Seaman mentre le musiche sono state realizzate dal maestro Richard DeBenedectis.

Elisir di morte, la trama del film

Alana Westbrook ha 62 anni ma ne dimostra molti meno grazie a una prodigiosa crema di bellezza prodotta dalla sua azienda di cosmetici. A pochi giorni dal lancio sul mercato del miracoloso prodotto, qualcuno cerca di introdursi nella fabbrica di cosmetici di Alana per rubare la formula della crema. Per sicurezza Alana decide di custodire la formula nella cassaforte della sua abitazione. La notte del suo compleanno, qualcuno si introduce in camera di Alana e la uccide con un’arma di proprietà del marito, Arthur Westbrook. Il giorno dopo Arthur viene accusato della morte della moglie. Perry Mason, vecchio compagno di scuola di Westbrook, lascia il torneo di pesca per aiutare l’amico e scoprire chi è l’assassino.

