Canalizzando l’attenzione dei fan del motosport, ecco che nella vita del pilota Kimi Antonelli ci s’è buttato anche il mondo del gossip, che vuole scavare nelle loro vite ed è interessato a quella attuale, dove troneggiano sempre le stesse domande: ma chi è la sua fidanzata? Ebbene in questo caso i più curiosi potranno essere accontentati: si chiama Eliska Bábíčková ed è molto bella.

Seminara: minori violentate dai rampolli della 'ndrangheta/ La mamma: "Dopo la denuncia ci hanno minacciati"

La giovane ragazza è nata nel 2005 in Repubblica Ceca e ha subito iniziato a correre fin da bambina. Quindi lei e il fidanzato hanno qualcosa in comune che li lega in maniera salda. Nel mondo del karting si è fatta un nome arrivando a essere nel 2023 campionessa italiana. I due ragazzi sono diventati presto dei beniamini dei social grazie al loro spensierato modo di raccontarsi senza filtro.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice fa annuncio straziante: "Sto male da due anni"/ "Ne parlerò con qualcuno"

Eliska Bábíčková e la sua storia d’amore con il pilota Kimi Antonelli

Nonostante non sia stato facile entrare nel mondo del motorsport, per via dei costi elevati e degli sponsor mai facili da accalappiare, la giovane Eliska Bábíčková non si è mai data per vita, arrivando ad agguantare premi prestigiosi che hanno fatto la felicita della sua famiglia e che rendono orgoglioso di lei il suo fidanzato Kimi Antonelli, pilota di Formula 1 (classe 2006).

Sono fidanzati da circa un anno e lei ha voluto celebrarlo postando sul suo profilo Instagram una serie di scatti, commentato da lui con una serie di emoticon. I fan sono al settimo cielo perché li vedono belli e soprattutto tenaci perché non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà che possono aver incontrato lungo la loro giovane vita.

Perché il Paradiso delle Signore si ferma e quando sarà trasmessa l'ultima puntata