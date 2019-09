ÉLITE 2, SU NETFLIX LA SECONDA STAGIONE/ Anticipazioni serie tv: ecco chi è scomparso

Torna da oggi in streaming sulla piattaforma di Netflix la seconda stagione di “Elite”, la serie tv spagnola che forte di un primo passaggio di successo ripropone le vicende dei giovani rampolli spagnoli in quel di Madrid alle prese con misteri, storie di droga e gli inevitabili flirt che, uniti alle scene esplicite di sesso, erano quasi diventati un marchio di fabbrica di questa produzione. E dopo l’annuncio social dell’arrivo della seconda stagione già fioccano le anticipazioni basandosi anche sul trailer e su dove eravamo rimasti: nel finale del primo ciclo di puntate, infatti, Samuel era scomparso in circostanze non ancora chiarite ma il dubbio avanzato da qualcuno è che il ragazzo potrebbe essere stato rapito o sarebbe addirittura morto. Samuel era intento a cercare di dimostrare l’innocenza di suo fratello al fine di farlo uscire di prigione e ha alcuni sospetti, pur non potendoli dimostrare, nei confronti del suo amico Christian: nella seconda puntata della seconda stagione Carla spiega a Lu che secondo lei Samuel non è affatto scomparso ma è morto. Che si tratti di una scomparsa programmata dal ragazzo per poter indagare con più calma o davvero gli è successo qualcosa perché aveva trovato la pista giusta? (agg. di R. G. Flore)

LA SERIE TV SPAGNOLA FRA THRILLER E TRASH

Elite torna da oggi venerdì 6 settembre su Netflix per l’attesa seconda stagione: dopo una lunga attesa è arrivato l’annuncio sul profilo Instagram ufficiale della serie tv made in Spagna che sono finalmente disponibili in streaming sulla piattaforma le nuove puntate che vedono al centro le vicende di alcuni rampolli altolocati, invischiati in torbide storie di sesso, droga, ricatti e ovviamente una componente thriller. Forte della nuova ondata di produzioni che provengono dalla penisola iberica, e valga solo come esempio “La casa di carta” (di cui prende in prestito pure alcuni volti del cast), la nuova stagione di “Elite” è una delle principali novità del catalogo di settembre di Netflix e si inserisce in quel fecondo filone e su una strada aperta a suo tempo da “Pretty Little Liars” e “Gossip” Girl”, provando ad emularne il successo. Come detto, l’ambientazione è quella di un importante istituto pubblico in cui i teenager protagonisti vengono mandati a studiare e dove saranno invischiati in un caso di omicidio.

ELITE 2, ECCO LA NUOVA STAGIONE SU NETFLIX

Pur essendo stata da alcuni critici stroncata, la prima stagione ha fatto registrare numeri importanti e così ecco l’arrivo di Elite 2 che, se possibile, pigerà ancora di più il piede sul pedale del sesso e delle scene spinte, per un mix fra thriller, complotti e trash che sembra però soddisfare pure il pubblico italiano. Infatti uno dei limiti della serie tv spagnola, e al contempo uno dei punti di forza, è quello di puntare sulle vicende a volte poco realistiche di adolescenti madrileni che però si vengono a trovare alle prese con eventi più grandi di loro, tanto che dietro droga e omicidi scopriranno che si nasconde ben altro, con tanto di “twist” di sceneggiatura che pian piano svelano complotti e macchinazioni in cui è necessaria davvero la classica sospensione dell’incredulità. In attesa di conoscere quale sarà il mistero attorno a cui ruota questa seconda stagione di Elite e quali saranno gli (a dire il vero prevedibili) esiti delle vicende di questi Gossip Boys in salsa spagnola.

