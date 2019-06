Eliza Taylor e Bob Morley si sono sposati/ I Bellarke di The 100 hanno detto sì

Questa mattina è stato davvero superbo il risveglio per i fan di The 100 che hanno potuto sognare un lito fine per i Bellarke attraverso il matrimonio di Eliza Taylor e Bob Morley. I due si sono sposati e in queste ore lo hanno annunciato, a cose fatte, anche sui social per la gioia di tutti coloro che li seguono ormai da anni. I due sono ufficialmente sposati e in questi mesi non solo hanno tenuto nascosta la loro relazione ma anche gli indizi del percorso che li ha portati all’altare. A quanto pare la coppia protagonista della serie The CW si è sposata proprio nella giornata di ieri, venerdì 7 giugno, e solo a cose fatte la dolce Eliza Taylor ha deciso di postare una foto in cui la sua mano è stretta a quella di suo marito (fa strano dirlo ma è così) con tanto di fedi e di bouquet. La coppia non si era mai sbilanciata parlando della propria vita privata ma in molti sapevano già che le loro “uscite” insieme lontano dal set era sinonimo di qualcosa di più anche se nessuno si era spinto così oltre, fino al matrimonio.

L’ANNUNCIO SU TWITTER

La stessa ElizaTaylor, Clarke in The 100 su Twitter ha scritto: “Di recente ho sposato il mio migliore amico e la mia anima gemella Bob Morley. Siamo molto felici e stavolta vi chiediamo di chiediamo di rispettare la nostra privacy e di essere gentili nei vostri commenti”. Lo stesso Bob poi l’ha seguita a ruota scrivendo: “Con il cuore pieno posso chiamare Eliza Taylor mia moglie. Entrambi amiamo questa cosa e siamo più che felici. Per favore ricordate di essere rispettosi e gentili gli uni con gli altri“. Naturalmente i due si rivolgono ai fan della serie che spesso confondono i personaggi televisivi con la realtà finendo poi per offendere o denigrare l’uno o l’altro attore di turno. Il primo a complimentarsi con la coppia è stato il “papà” televisivo ovvero Jason Rothenberg che si è complimentato con Eliza Taylor e Bob Morley: “Possiate avere una vita di felicità e amore”. Non ci sono altri dettagli riguardo alle nozze ma ora che gli sposi hanno rotto il ghiaccio, ci aspettiamo di tutto.

Ecco il tweet di Eliza Taylor:

Recently I married my best friend and soul mate @WildpipM We are very happy and ask that you keep your comments kind and respect our privacy at this time ❤️ pic.twitter.com/MDItwk0SLM — Eliza Taylor (@MisElizaJane) June 8, 2019





