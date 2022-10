ELIZABETH: A PORTRAIT iN PARTS/ Michell racconta la storia della Regina Elisabetta

La regina Elisabetta è morta lo scorso 8 settembre 2022, un evento mondiale. Lei, infatti, ha scritto tante pagine di storia e il Regno Unito deve ancora riprendersi dal lutto per la sua scomparsa all’età di 96 anni. La sua storia è stata spesso al centro di film e documentari, uno dei più belli è sicuramente Elizabeth: A Portrait in Parts, ultimo film del compianto Roger Michell, ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – Il film racconta con filmati d’archivio il dietro le quinte della vita della grande regina. Gli incontri con Nixon per il tè, mentre un principe Carlo di 8 anni le gira intorno in estasi; il momento successivo all’Incoronazione in cui, giovane ed euforica, scendendo dalla carrozza fa quasi cadere la corona o ancora un filmato dove, adolescente, balla libera e felice prima di assumersi la responsabilità che la consegnerà alla storia. Un tour cinematografico su e giù per i decenni. Giocoso, poetico, divertente, disobbediente, ingovernabile, affezionato, inappropriato e birichino. Una celebrazione.

Elizabeth: A Portrait in Parts è uno straordinario ritratto della regina Elisabetta, realizzato grazie a immagini di repertorio che attraversano decenni, dagli anni Trenta al 2020. Un racconto celebrativo ma anche irriverente di un’icona, da sempre incarnazione della corona e dell’impero britannico.

Il regista di Notting Hill e de Il ritratto del duca si muove avanti e indietro nel tempo, sfruttando pienamente la potenza dell’immagine cinematografica. Un plauso anche a Rebecca O’Connor Thompson e Emily Thomas, ricercatrici d’archivio. Ottimo, inoltre, il commento sonoro, che accompagna il documentario con eleganza.

