Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, in carcere/ 11 anni di reclusione per frode

Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, è in carcere. L’ex manager è stata condannata per frode agli investitori e proprio nella giornata del 30 maggio è entrata nella prigione di minima sicurezza di Bryan, in Texas, dove sconterà la pena a 11 anni di reclusione per frode. Holmes, alla guida di Theranos, aveva promesso di rivoluzionare l’industria dei laboratori per le analisi mediche. Anche personaggi illustri come Rupert Murdoch e l’ex segretario di stato Henry Kissinger le avevano dato credito.

Nel 2015, però, una serie di articoli del Wall Street Journal hanno attirato l’attenzione delle autorità che hanno iniziato a indagare, scoprendo che dietro alle promesse dell’imprenditrice non c’era nulla di reale. Holmes aveva promesso infatti di riuscire a rilevare rapidamente le malattie prelevando delle gocce di sangue con una puntura sul dito.

Theranos fondata quando la Holmes aveva 19 anni

Elizabeth Holmes rimarrà dunque 11 anni in carcere, dove è finita per frode. L’imprenditrice, oggi 39enne, ha due figli avuti dal marito Billy Evans: William nato nel luglio 2021 e Invicta, che ha solamente tre mesi. I bambini, dunque, cresceranno lontani dalla mamma, rinchiusa nel carcere di Bryan, in Texas. Holmes ha creato Theranos ad appena 19 anni, dopo aver lasciato l’università di Stanford per dedicarsi alla sua startup. L’azienda sarebbe dovuta servire a rivoluzionare l’assistenza sanitaria con una tecnologia in grado di rilevare rapidamente le malattie attraverso poche gocce di sangue con una puntura sul dito.

Holmes riuscì a raccogliere dagli investitori quasi un miliardo di dollari. Nel 2014 il valore di Theranos arrivò addirittura a 4,5 miliardi. Gli articoli del Wall Street Journal e le indagini del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti però, fecero luce sulla questione, mostrando che si trattata di un enorme castello di sabbia. Nel 2022 sono arrivate le prime condanne per Holmes, che adesso è finita in carcere.











