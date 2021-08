Elizabeth Kendall, fidanzata Ted Bundy/ Denunciò il serial killer ma non fu creduta

ELIZABETH KENDALL, FIDANZATA STORICA TED BUNDY

Una delle figure che suscita maggiore curiosità quando si parla di Ted Bundy è quella di Elizabeth Kendall, fidanzata storica del serial killer che terrorizzò l’America. A dire il vero il suo vero nome è Elizabeth Kloepfer, ma si capisce facilmente perché abbia voluto cambiarlo nel corso degli anni. Il primo incontro fra i due risale al 1969: i due si conobbero nel corso di un’uscita in un pub: Bundy fu perfetto con lei, la riaccompagnò a casa, rimase per la notte e all’indomani, svegliatosi presto, preparl la colazione per la ragazza e per sua figlia, la piccola Molly. Rivedendo l’album fotografico di quel periodo si fa fatica a pensare che di quel terzetto faccia parte anche uno dei serial killer più sanguinari della storia. Quello che poteva risultare un quadretto perfetto, però, non era ovviamente tale. Se i primi mesi rappresentarono un idillio, con il passare del tempo Bundy iniziò a riservare ad Elizabeth, in occasione dei litigi, anche pesanti insulti. In alcuni casi, anche arrivano a minacciare di ucciderla.

ELIZABETH KENDALL QUELLA VOTA CHE DENUNCIÒ TED BUNDY MA NON FU CREDUTA

La domanda che molti si fanno rispetto all’ex fidanzata di Elizabeth Kendall è se lei abbia volutamente ignorato la condotta di Bundy o se, resasi conto che era un pericoloso assassino, abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per denunciarlo. La risposta è che sì, Elizabeth si comportò da onesta cittadina, ma non venne creduta. Quando venne diffuso l’identikit di un uomo con un’inquietante somiglianza con Ted Bundy, che peraltro guiò la stessa macchina, Elizabeth Kendall espresse i suoi dubbi alla polizia. Lo fece per 3 volte, ma la risposta che ricevette descrive forse anche il motivo per cui quello di Ted Bundy è una caso che ha sconvolto e allo stesso tempo apassionato l’America: Bundy non sembrava il candidato giusto per essere un assassino seriale. Quando i suoi peggiori incubi hanno trovato conferma, Elizabeth ha vissuto un momento molto difficile e ha sfogato il suo dolore nell’alcolismo, mentre Bundy dal carcere continuava a cercarla. Da ormai diversi anni, però, Elizabeth è riuscita a mettere da parte questa storia, è sobria e vive insieme a sua figlia Molly a Washington.

