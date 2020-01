Elizabeth Sellars è morta/ Addio all’attrice de “La contessa scalza”, aveva 98 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo: Elizabeth Sellars è morta, l’attrice aveva 98 anni. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la famiglia. Star della settima arte degli anni Cinquanta e Sessanta, la scozzese ha preso parte ad alcuni film cult come “La contessa scalza”, che l’ha vista affiancata da Humphrey Bogart. Una icona del cinema mondiale che ha recitato con leggende del calibro di Ava Gardner, Dirk Borgade, Richard Burton e Marlon Brando. Da “Désirée” a “55 Days in Peking”, passando per “The Mummy’s Shroud”: tante le pellicole che l’hanno vista protagonista, senza dimenticare “Hammer Cloudburst”, “Prince of Players” e “Guilt is my Shadow”. Elizabeth Sellars è stata anche l’attrice protagonista di “The Day They Robbed the Bank of England” di John Guillermin: al suo fianco un certo Peter O’Toole, allora attore teatrale di 28 anni con due crediti secondari.

ELIZABETH SELLARS E’ MORTA

Elizabeth Sellars è stata sposata per 49 anni con il chirurgo Frank Henley, morto nel 2009, e dal loro amore è nato Raymond. Grande cordoglio sui social network per la scomparsa dell’attrice, definita dal regista Charles Crichton «come un incrocio tra il fascino antico di Ingrid Bergman e la qualità di Bette Davis». Il giornalista londinese L.R. Swainson ha scritto che aveva «sferzate di glamour di un tipo senza fiato e meditabondo di solito riservate alla sensuale Hollywood». L’ultima apparizione in scena risale al 1990 nel film tv A Ghost in Monte Carlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA