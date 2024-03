Elizabeth, Thomas e Samuel, chi sono i figli di Rosy Chin/ “I primi a spingermi a entrare nella Casa”

Elizabeth, Thomas e Samuel, chi sono i figli di Rosy Chin

Rosy Chin è la seconda finalista del Grande fratello 2024. Un traguardo importante per la chef che, tuttavia, nella vita, ha già ottenuto tre grandi successi diventando la mamma di Elizabeth, Thomas e Samuel. I tre figli di Rosy Chin sono i tre gioielli della chef che, nella casa del Grande fratello 2024, ha sentito più volte la loro mancanza. Elizabeth è la primogenita e ha 15 anni; Thomas ne ha 12 mentre il più piccolo è Samuel, di 9 anni. Thomas ed Elizabeth sono nati dal primo marito mentre Samuel è il frutto dell’amore con il secondo marito che, in sua assenza, si sta occupando della famiglia e del ristorante. Grazie all’amore dei figli, Rosy Chin è riuscita a combattere anche i problemi con il cibo e mandare via i kg di troppo.

Legatissima e innamorata dei figli, Rosy ha spiegato di avere un rapporto più conflittuale con la primogenita Elizabeth anche a causa dell’età. Tuttavia, entrando in casa per farle una sorpresa, Elizabeth l’ha rassicurata svelandole, però, di aver avuto qualche problema scolastico di rendimento.

Elizabeth, Thomas e Samuel: sorpresa speciale per mamma Rosy Chin

Lontana dai figli da ormai sei mesi anche se ha avuto l’occasione di vederli e abbracciarli nel corso delle varie puntate, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024 in onda oggi, giovedì 14 marzo, Rosy Chin vivrà una nuova emozione. Elizabeth, Thomas e Samuel, infatti, entreranno nella casa del Grande Fratello 2024 non solo per riabbracciare la mamma, ma anche per complimentarsi con lei per aver conquistato un posto in finale.

Un traguardo che ha reso felici anche i figli di Rosy Chin che, nella casa di Cinecittà, ha svelato che sono “stati i primi a spingermi ad entrare nella Casa”. Sarà un momento di gioia per Rosy Chin che, tuttavia, per l’emozione, farà davvero fatica a trattenere le lacrime e a separarsi ancora dai suoi figli.











