Elizabeth Wurzel è morta/ L’autrice di Prozac Nation uccisa da un cancro a 52 anni

Il suo libro, Prozac Nation, diventò il simbolo della generazione degli anni Novanta, rinominata successivamente “Generazione Prozac”. Elizabeth Wurtzel ha perso la sua lotta contro un cancro al seno che aveva intaccato altre zone del corpo, aveva 52 anni. Di lei però rimane una grande testimonianza letteraria, soprattutto la sua prima pubblicazione, Prozac Nation, scritta nel 1994 quando aveva ventisette anni. Il suo libro, diventato in pochissimo tempo un best seller, parla della piaga della depressione nella società borghese americana. Le sue parole diedero un forte scossone ad una fetta di americani che vivevano nell’idea che loro avevano tutto quello che potevano desiderare, nascondendo poi nel profondo uno stato d’animo negativo e depresso. Al suo tempo ricevette però anche diverse critiche, tra cui la più dura di Michiko Kakutami, del New York Times, che l’accusò di essere viziata e narcisista, tanto da non capire che nascere in America non è poi così un dramma come lei invece lo descrive. Nella sua critica ci fu però una nota positiva: il merito di aver scritto un libro diverso dagli altri, leggero e non troppo autocommiserevole.

Elizabeth Wurtzel: il simbolo della generazione depressa degli anni Novanta

Elizabeth Wurtzel riuscì a raccontare un’epoca di passaggio dagli anni Ottanta, caratterizzati da elementi psicoanalitici, agli anni Novanta, dove la chimica e i farmaci iniziavano a diventare più abbordabili anche per le persone meno abbienti. Prozac Nation infatti parla di questo psicofarmaco che viene somministrato a chi soffre di depressione, una piaga che stava colpendo sempre di più gli Stati Uniti, sopratutto tra le nuove generazioni delle famiglie più ricche. In Italia il libro fu pubblicato con un titolo diverso, La Felicità Difficile, un’interpretazione che camuffò il vero intento dell’autrice. Tra le opere della Wurzel anche un saggio dedicato alle donne che si nascondono dietro ai grandi uomini della storia e di potere, Zelda Fitzgerald, Margaux Hemingway e Hillary Clinton.

