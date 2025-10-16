Ieri sera è stata lanciata la clamorosa notizia della cessione Juventus. Ecco cosa si sa e chi potrebbero essere li acquirenti

La notizia della cessione Juventus…

Nella serata di ieri è stata lanciata da Telelombardia una notizia che se confermata avrebbe qualcosa di clamoroso visto che riguarderebbe la cessione Juventus da parte di John Elkann e della Exor, la società di cui è amministratore delegato e che è proprietaria del club bianconero. A condividere l’indiscrezione è stato il giornalista Stefano Donati che ha dichiarato che la cessione della Vecchia Signora è la diretta conseguenza a quello che Elkann e il gruppo Gedi stanno facendo, ovvero la cessione di diversi asset, in particolare i due quotidiani La Stampa e La Repubblica.

DIRETTA/ Zalgiris Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (Eurolega, oggi 16 ottobre 2025)

Secondo quanto è stato riportato la cessione del club potrebbe avvenire entro la fine di questa stagione, come ultima conseguenza del processo di vendite che sta venendo portato avanti, nonostante questo però è difficile che se la vendita della Juventus dovesse essere terminata verrà fatto prima della fine del campionato così da non destabilizzare l’ambiente. I bianconeri poi sono pronti a subire alcuni cambi per i suoi vertici dirigenziali con la nomina di Comolli come amministratore delegato, decisione che arriva dallo stesso John Elkann che è pronto ad inserire uomini di cui si fida.

Calciomercato Juventus News/ Gustavo Sà il nuovo baby fenomeno, continuano i contatti con Kessié

Il possibile acquirente della Juventus

La cessione Juventus rimane quindi per ora solo una voce ma se dovesse essere confermata non sono molte le realtà che potrebbero prendere in gestione una squadra così importante e riuscire a tornare a farla vincere con un sistema equilibrato che non preveda continui aumenti di capitale. Tra questi il più probabile dovrebbe essere Tether, colosso delle criptovalute che da qualche mese è diventato azionista del club grazie all’acquisto del 5% delle quote, che lo ha messo subito al secondo posto direttamente sotto Exor, e che avrebbe l’opportunità di investire cifre importanti.

Perugia Juventus, il ricordo di Gaucci jr./ "Collina fu costretto a farla giocare, sarebbe scoppiato il caos"

Tether infatti nella sua politica sta investendo in tantissimi settori strategici come SpaceX e OpenAI che hanno portato ad una continua crescita della sua valutazione, che ora ha raggiunto i 500 miliardi di euro, il fondatore Giancarlo Devasini poi è un grande tifoso bianconero così come il CEO Arduini, motivo per cui l’acquisizione della maggioranza del club potrebbe essere possibile. Secondo altre fonti invece Tether non avrebbe la volontà di diventare l’azionista di maggioranza dei bianconeri ma potrebbe avere un ruolo da mediatore tra Exor e i possibili futuri compratori.