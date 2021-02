Ella Emhoff, figliastra Kamala Harris/ La “Second Daughter” debutta da modella

La notizia sta ottenendo grande risonanza a livello internazionale, tanto da essere rimbalzata in Italia attraverso le colonne dell’agenzia stampa ANSA: Ella Emhoff, figliastra della vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Kamala Harris, ha debuttato ufficialmente nel mondo della moda, sfilando per il marchio Proenza Schouler alla Fashion Week di New York e sottoscrivendo un contratto con l’agenzia IGM Models, che annovera fra le sue modelle alcuni pezzi da novanta come le sorelle Hadid, Gisele Bündchen e Karlie Kloss.

La sfilata, considerato il periodo di restrizioni, ha avuto luogo in formato virtuale ed è andata in scena sul marciapiede di cemento che circonda il Parrish Art Museum. La giovane Ella ha asserito di avere avuto un po’ di tensione la sera prima della registrazione del filmato: “Ho perso un po’ di sonno quella notte. Dopo tutto era la mia prima volta”. Precisiamo che la ragazza è la figlia del marito della Harris, Doug Emhoff, e della sua prima moglie, Kerstin Mackin.

ELLA EMHOFF E LA SUA PRIMA SFILATA

Il filmato che ritrae l’esordio in passerella di Ella Emhoff, figliastra di Kamala Harris, è stato rilasciato nella giornata di giovedì 18 febbraio 2021 e, puntualmente, è divenuto virale e tra i più cliccati del web.

Emhoff ha indossato tre diversi look per Proenza Schouler: una lunga giacca grigia con pantaloni abbinati, un trench nero e un completo pantalone scuro. La studentessa frequenta l’ultimo anno alla Parsons School of Design di New York ed è anche una designer di maglieria. Poche ore fa ha infatti rilasciato una collezione di cinque articoli, che includeva due gilet e un abito lungo a righe. Tuttavia, è stato creato un solo esemplare per ogni articolo, tanto che i cinque capi sono andati rapidamente esauriti sul sito Mall, che è un mercato online per designer emergenti. La qualità e la stoffa non le mancano, a quanto pare: la “Second Daughter”, come viene chiamata Oltreoceano per il suo legame con la Harris, è davvero pronta a spiccare il volo e a scrivere una pagina importante della storia della moda internazionale.



