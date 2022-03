Ella Schon, Una famiglia di troppo/ Su Rai 2 un film che tratta l’Asperger

Ella Schon, Una famiglia di troppo: film di Rai 2 diretto da Maurice Hubner

Ella Schon, Una famiglia di troppo va in onda oggi, domenica 20 marzo, a partire dalle ore 14.00 su Rai 2. Si tratta di una commedia prodotta in Germania nel 2018 e diretta da Maurice Hubner.

Nel cast del film troviamo Annette Frier, Julia Richter, Rainer Reineers, Josef Heynert, Maximiliam Ehrenreich, Zora Muller e molti altri attori. Il film tratta una tematica molto delicata come quella legata alla patologia di Asperger.

Ella Schon, Una famiglia di troppo, la trama del film: la patologia di Asperger

La storia del film Ella Schon, Una famiglia di troppo racconta di una giovane donna di nome Ella, alle prese con la terribile patologia della crisi di Asperger subentrata dopo la morte del marito, Thomas Schon. Dopo la morte dell’amato marito eredita un’abitazione situata in Germania e che medita di vendere nonostante l’affetto al fine di rimediare alla montagna di debiti che incombono. Nel momento in cui decide di recarsi presso la casa scopre però una realtà parallela che mai si sarebbe aspettata.

Il marito infatti aveva da sempre nascosto una vita con un’altra donna con la quale aveva anche avuto persino due figli. La famiglia nascosta viveva proprio all’interno della casa mentre l povera Ella era totalmente allo scuro di tutto.

Nonostante la decisione di vendere il bene ereditato, la donna di nome Christina Kieper non dimostra la minima intenzione di lasciare la casa per aiutare la donna a sanare i suoi debiti. Inizia così una vera e propria disputa legale ed un tira e molla continuo per riuscire a trovare una soluzione. Nonostante l’attrice del primo incontro, le cose iniziano a cambiare con Ella che lentamente inizia ad integrarsi e a fare nuove conoscenze interessanti.

