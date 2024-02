Ella Travolta, figlia di John Travolta/ Un legame davvero speciale: “E’ il mio eroe e il mio migliore amico”

Chi è Ella Bleau, la figlia di John Travolta che vuole ripercorrere le orme del padre: un legame speciale ed un sogno da realizzare

John Travolta e sua figlia Ella Bleau hanno sempre condiviso un legame forte e speciale. Un affetto sancito non solo dalle loro parole, ma anche dalle azioni, poiché padre John Travolta e la figlia Ella trascorrono il proprio tempo libero insieme ogni volta che possono. Ella, anche lei attrice, considera il papà un vero eroe, oltre che il suo migliore amico. Un legame inevitabilmente rafforzato dai drammi che hanno affrontato negli ultimi anni, tra cui la tragica morte del fratello Jett e la perdita della madre Kelly Preston, colpita da un tumore al seno all’età di cinquantasette anni.

Il Volo, Gianluca Ginoble emoziona con gesto per la mamma a Sanremo 2024/ Fred De Palma ringrazia i genitori

Un mese dopo la scomparsa di Kelly, John Travolta condivise sui social un commovente video in cui ballava insieme alla figlia Ella Bleau per onorare la memoria della madre. “Balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me”, scrisse. Un momento intimo, tenero e delicato, simbolo dell’amore profondo che John Travolta nutre per la sua famiglia, attualmente composta dai figli Ella e Benjamin.

SIGNIFICATO TESTO “TUTTO QUI” DI GAZZELLE/ Analisi e frasi più importanti: un viaggio emotivo

John Travolta, l’amore per la figlia Ella Bleau e per il piccolo Benjamin: “Li supporterò in ogni cosa”

In un’intervista a Esquire Spagna, John Travolta dichiarò: “Assicurerò il futuro dei miei figli, li supporterò in ciò che desiderano realizzare nella loro vita”. Ella Bleau, che spera di ricalcare le orme del padre nel mondo del cinema, sembra avere le idee chiare sul suo futuro. “Sto insegnando a Ella tutti i trucchi del mestiere. Ben ha appena dieci anni, e voglio aiutarlo a crescere e a trovare la sua strada. Ha davanti a sé tutta la vita”, le parole di John Travolta.

Sanremo 2024, seconda serata/ Scaletta, diretta: Amadeus presenta il ritorno di Giovanni Allevi

Per quanto riguarda Ella, come dicevamo, la sua strada nel mondo del cinema sembra già tracciata. Ha debuttato sul grande schermo a dieci anni nel film “Daddy Sitter”, recitando al fianco dei genitori. Ha poi continuato a lavorare con il padre in film come “Gotti” e nel thriller-noir “The Poison Rose”, cercando di imparare il più possibile.” Sei il nostro migliore amico e ti amiamo all’infinito. Un giorno spero di essere un genitore bravo anche solo la metà di te”, una delle tante dediche che Ella ha rivolto a suo padre John Travolta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA