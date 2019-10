Elle/ Video, su Rai 4 il film con Isabelle Huppert (oggi, 13 ottobre)

Il film Elle sarà trasmesso da Rai 4 oggi, domenica 13 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 grazie ad una coproduzione internazionale con la regia di Paul Verhoeven, il soggetto tratto dal romanzo di Philippe Djian mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da David Birke. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Anne Dudley, la scenografia è frutto del lavoro di Lauren Ott e nel cast figurano Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira e Christian Berkel.

Elle, la trama del film

Michelle è una splendida donna in carriera che ha fatto del proprio carattere rude e deciso il suo punto di forza. Avendo sempre dovuto fare esclusivamente conto sulle proprie capacità, si è fatta largo sia nella vita professionale che in ambito amoroso con estrema determinazione. Una sera si introduce furtivamente nella propria casa un uomo con tanto di passamontagna per nascondere la propria identità. L’uomo la sorprende in un momento di relax al termine di una estenuante giornata di lavoro e la stupra. Dopo la violenza subita, Michelle decide di non avvalersi del supporto delle forze di polizia e di non sporgere denuncia temendo soprattutto il risalto che potrebbe avere la vicenda da un punto di vista mediatico. Michelle preferisce impegnarsi personalmente nella vicenda e inizia una sorta di indagine privata con il principale obiettivo di riuscire a scoprire l’identità del suo stupratore. Michelle come sempre si dimostra particolarmente determinata portando avanti con estrema professionalità le sue indagini che le permettono di scoprire una verità del tutto insospettabile ed imprevedibile.

Il trailer di Elle





