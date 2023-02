Ellen Hidding: “Mia figlia mi ha completata”/ Ann Mari: “Mia madre è la mia spalla”

Ellen Hidding: “Così sono arrivata in Italia”

Ellen Hidding, conduttrice di origine olandese ma in Italia dal 1991, dove conduce ormai da molti anni Mela Verde, ha raccontato i suoi esordi a Verissimo: “Ho avuto un’infanzia serena, tranquilla. Vengo da un paesino dell’Olanda, mi sono dedicata tanto allo sport, al nuoto a livello agonistico. A 17 anni ho partecipato ad un programma televisivo, ho vinto un concorso e nella giuria c’era un’agenzia di Milano. Mi chiesero di fare un’esperienza qui in Italia. Dovevo venire un paio di mesi ma sono in Italia da più di trent’anni. Dovevo venire qui per poco, quando mamma ha capito che non ritornavo è venuta qui da me un paio di mesi e ha capito che le cose andavano bene per ciò potevo rimanere”.

Nonostante la preoccupazione e la giovane età di Ellen, i genitori le hanno concesso “un anno sabbatico” per venire in Italia: “I miei hanno detto che non potevano negarmi questa opportunità. Ogni tanto mi dice ‘Mannaggia a me che ti ho dato il permesso di fare quell’anno sabbatico…’. Poi è arrivata la televisione. Papà era d’accordo, era orgogliosissimo. Mi disse: ‘Ellen, io ti lascio andare, ma io ti voglio sempre così come sei. Se cambi, ti vengo a prendere e ti porto a casa’. Papà non c’è più da più di dieci anni. Con lui avevo un rapporto speciale, era la mia ancora, il mio consigliere. So che è orgogliosissimo e che è sempre con me, veglia su di me. Io lo sento, so che c’è perché tutto il percorso che io ho fatto è da ragazza fortunata. Tutto è nato per caso, anche il fatto che io abbia partecipato a quel concorso. Mandò la candidatura una mia amica, poi lo vinsi. Anche la carriera da conduttrice è cominciata per caso. A Mai dire gol arrivai per fare una decina di puntate al posto di Simona Ventura. E da dieci puntate sono stata lì cinque anni”.

La sorpresa della figlia Ann Mari

Ellen Hidding in Italia non ha trovato solo il successo ma anche il grande amore: si tratta di Roberto Cozzi, che conobbe in un ristorante e con il quale si ritrovò a fare il primo passo, invitandolo a fare una vacanza con lei, alle Maldive. Dal loro amore è nata Ann Mari, che ora ha 18 anni. “Diventare mamma mi ha reso completa. Lei è la mia vita, il mio orgoglio. Essere genitori non è facile, io non posso autocelebrarmi né criticarmi. Cerco di dare tutto l’amore che mi hanno dato i miei genitori. Lei ha 18 anni e ogni tanto mi dice di voler andare all’estero e comincio a capire mia madre. Io voglio la sua felicità e se lei vuole andare all’estero a studiare io la appoggerò. Ma da mamma avrò delle difficoltà” ha raccontato la conduttrice a Verissimo.

E proprio nel programma di Silvia Toffanin, Ann Mari ha fatto una sorpresa alla madre, entrando in studio. La giovane ha rivelato: “Mamma ha cercato sempre di instaurare un rapporto mamma-figlia ma lei è la mia spalla, la mia amica. Per me è difficile nasconderle qualcosa. Quando c’è qualche gossip viene in camera mia e ci raccontiamo tutto. Per qualsiasi cosa chiedo a lei, è la mia spalla“.











