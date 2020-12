Ellen Page, coming out sui social: “Sono trans”/ “Il mio nome è Elliot, finalmente..”

Ellen Page fa coming out sui social e confessa ai fans di essere transgender e di sentirsi finalmente libera e felice di amare davvero la sua persona. E’ una confessione intima e privata quella che la star di Juno e Umbrella Academy ha deciso di fare raccontando a cuore aperto i suoi sentimenti e svelando i motivi che l’hanno portata a capire di dover fare coming out per poter essere davvero felice con il proprio corpo. Ellen ha spiegato di sentirsi un trans “non binario” ovveroe né uomo né donna. “Voglio presentarmi, il mio nome è Elliot e sono transgender“ – ha scritto la star che poi, non sentendosi effettivamente nè uomo nè donna, ha aggiunto – “I pronomi con cui potete rivolgervi a me sono ‘lui/loro’. Mi sento davvero fortunato a essere qui e condividere tutto questo con voi”, ha scritto l’attore.

ELLEN PAGE: “FINALMENTE POSSO AMARE CHI SONO”

Facendo coming out sui social, Ellen Page ha vissuto una liberazione affermando di sentirsi finalmente libera di amare il proprio corpo senza nascondersi dietro una maschera. “Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono e proseguire la mia vita come l’autentico me stesso”, ha scritto ancora nella lettera social. Ad aiutarla in questo suo percorso sono state le tante persone trans che, ogni giorno, combattono con coraggio la propria battaglia per poter essere se stesse. “Sono stato infinitamente ispirato da molte persone appartenenti alla comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante che portate avanti ogni giorno per rendere questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il supporto possibile e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa”, ha concluso.



