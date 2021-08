Ellen Pompeo/ “Scene di ses*o con Patrick Dempsey? Mio marito soffriva…”

Ellen Pompeo ammette: “Le scene di sesso con Patrick Dempsey non piacevano a mio marito“. L’attrice protagonista del medical drama Grey’s Anatomy, intervenuta nel podcast “Ladies First” di Laura Brown ha svelato un succoso retroscena riguardante la sua vita privata in relazione a quanto avveniva sul set tra Meredith Grey, da lei interpretata, e Derek Shepherd, impersonato appunto da Dempsey. Sembra infatti che a fronte di milioni di spettatori della serie entusiasti della storia d’amore tra l’ex specializzanda e il famoso neurochirurgo, ce ne fosse uno non particolarmente contento – per usare un eufemismo – dello scambio di effusioni tra i due attori. Di chi si tratta? Semplice, del marito della Pompeo: Chris Ivery. Forse non è azzardato dire che quando Derek è uscito di scena dalla serie – dopo essere rimasto ucciso in un incidente stradale – il più contento di tutti è stato proprio lui…

Ellen Pompeo: “Mio marito soffriva per le scene di sesso con Patrick Dempsey”

Ricordando le discussioni con il marito, rispetto alle scene di sesso di Grey’s Anatomy che la vedevano protagonista, Ellen Pompeo ha ironizzato: “Il poveretto non ne aveva idea, non sapeva in che cosa si stesse cacciando“. Poi, diventando più seria, ha continuato: “Ricordo che all’inizio è stata davvero dura per lui. Mi diceva cose del tipo: ‘Questo non è per niente quello che mi aspettavo, non hai firmato da nessuna parte per cose di questo tipo. Vai a lavorare e non fai altro che pomiciare con quello, mi piace Patrick, è un bravo ragazzo, ma dai, sul serio“. Come detto, l’uscita di scena dalla serie di Dempsey ha spezzato il cuore di milioni di fan ma non quello di Ivery. Il personaggio di Derek Shepherd di recente ha fatto ritorno nella 17esima stagione di Grey’s Anatomy per un cameo, ma nulla di paragonabile alle scene di sesso viste negli scorsi anni. Di certo, ha ammesso Ellen Pompeo in un’intervista concessa lo scorso novembre a “Deadline”, “Patrick e io abbiamo una chimica molto particolare, anche quando ci siamo incontrati per la prima volta, per qualche ragione, sembrava che ci conoscessimo da un centinaio di anni. È come andare in bicicletta, la chimica tra di noi c’è e ci sarà per sempre”. A maggior ragione dopo queste frasi non fatichiamo a comprendere come mai il marito vivesse tanto male quelle loro effusioni sul set!

