Elliot Page, prima foto in costume dopo la rimozione del seno/ “Trans è bello”

Elliot Page ha pubblicato su Instagram la prima foto dopo l’intervento di rimozione del seno, conseguenza della sua scelta di cambiare sesso e diventare uomo. Elliot, prima noto col nome di Ellen Page, si è mostrato in costume da bagno, per la prima volta dei pantaloncini da uomo senza pezzo superiore. “Il primo costume da transessuale”, ha scritto l’attore nella didascalia dello scatto in cui si mostra con un gran sorriso. Non mancano a corredo hashtag come “#transjoy #transisbeautiful”, ovvero “gioia trans” e “trans è bello”. La decisione di procedere con l’operazione, d’altronde, è maturata nel corso del #lockdown. Dopo lunghe riflessioni e rimasto solo con se stesso, è arrivato a maturare una consapevolezza: la necessità di concentrarsi su ciò che per lui era veramente importante.

Elliot Page e la decisione di operarsi: le motivzioni dell’attore

“Ho trascorso un sacco di tempo da solo per concentrarmi davvero sulle cose, che in tanti modi, inconsciamente, stavo evitando”, aveva raccontato Elliot Page, spiegando le motivazioni che l’hanno portato a decidere di iniziare un percorso anche chirurgico per diventare chi realmente desidera essere. Page ha spiegato in quell’occasione che a spingerlo in questa direzione e, dunque, ad incoraggiarlo in questo senso, sono state anche le storie di altri noti volti transgender, come la regista Janet Mock e l’attrice Laverne Cox. Per Elliot sono diventati infatti fonte di ispirazione.

