Elliot Page, primo uomo trans su “Time”/ “Non riuscivo a guardare le mie foto”

Elliot Page è il primo uomo transgender a comparire sulla copertina del celebre magazine “Time”, in edicola venerdì prossimo. L’attore, noto per aver interpretato la protagonista del film “Juno” e Vanya Hargreeves nella serie Netflix “The Umbrella Academy”, ha annunciato di essere trans lo scorso dicembre: “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono una persona trans e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere queste parole e di essere qui. Di aver raggiunto questo punto della mia vita”, aveva scritto su Instagram. Elliot Page è la seconda persona trans che appare sua copertina di “Time”, la prima è stata l’attrice Laverne Cox nel 2014. Sulle pagine del noto magazine, l’attore parla per la prima volta del percorso che lo ha portato da essere Ellen a Elliot. Cresciuto ad Halifax, in Nuova Scozia, Page non ricorda quando ha desiderato per la prima volta essere un maschio. A 9 anni si tagliò i capelli ma per recitare nella serie “Pit Pony” fu costretto a indossare una parrucca: “Inseguire la mia passione è stato frutto di un difficile compromesso” spiega Elliot, oggi 34 anni.

Elliot Page: durante il lockdown ha deciso di cambiare

Il successo con “Juno” ha in un certo senso “peggiorato” la situazione: “Non mi sono mai riconosciuto. Per molto tempo non riuscivo nemmeno guardare una mia foto”, dice oggi Elliot Page, aggiungendo di aver avuto difficoltà anche a riguardarsi nei film in cui interpretava ruoli femminili. Nel 2014 ha dichiarato di essere gay e nel 2018 ha sposato la coreografa Emma Portner (da cui ha chiesto il divorzio). L’isolamento forzato a causa della pandemia ha portato Elliot a riconoscere cosa era necessario fare per essere felice: “Ho avuto molto tempo per concentrarmi su me stesso in molti modi che, inconsciamente, stavo evitando”. Così ha deciso di cambiare il suo nome da Ellen a Elliot, di usare pronomi maschili per autodefinirsi e di intraprendere un percorso chirurgico: “Ho provato una sensazione di vera eccitazione e profonda gratitudine per essere arrivato a questo punto della mia vita”, ha detto a Time. Oggi l’attore, impegnato nelle riprese della terza stagione di “The Umbrella Academy” a Toronto, è attivo sul campo per l’ACLU, che lotta contro le leggi anti-trans in tutto il Paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @elliotpage

