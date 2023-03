Elly Schlein a Che tempo che fa/ Quando twittava: “Fazio Littizzetto voci sgradevoli”

Elly Schlein è stata ospite questa sera di Che tempo che fa, in onda su Rai 3. Il web, per l’occasione, non ha mancato di ripescare un tweet scritto dalla nuova segretaria del Partito Democratico nel lontano 2014, proprio sul padrone di casa Fabio Fazio, che l’ha intervistata, e su Luciana Littizzetto, che lo affianca nel format.

In quell’anno, alla coppia era stata affidata la conduzione del Festival di Sanremo. Una scelta che non era stata apprezzata dall’ora esponente dei democratici, la quale aveva espresso pubblicamente la sua opinione in merito sul suo profilo Twitter. “Solo noi prendiamo le due voci più sgradevoli dello spettacolo italiano per condurre il programma più lungo dello spettacolo italiano”, aveva scritto. Uno scivolone del tutto involontario, dato che in quegli anni i riflettori certamente non erano ancora puntati su di lei, ma che comunque non è passato inosservato agli occhi attenti del popolo di Internet.

Elly Schlein a Che tempo che fa: nessun riferimento al tweet su Sanremo 2014

Il tweet di Elly Schlein contro la conduzione del Festival di Sanremo 2014 ad opera di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto aveva già fatto il giro del web nelle scorse ore, dopo l’annuncio della sua ospitata a Che tempo che fa di questa sera. È per questo motivo che qualcuno si aspettava una frecciatina della comica prima dell’inizio dell’intervista. Ciò, tuttavia, non è avvenuto. La diretta interessata non è apparsa in studio, né tantomeno il conduttore ha fatto riferimento a quanto avvenuto quasi dieci anni fa sui social network.

I toni sono rimasti piuttosto seri, al punto che qualcuno non ha mancato di far notare un po’ di agitazione da parte del padrone di casa nel rivolgere le sue domande alla nuova numero uno del Partito Democratico. In particolare, non è passato inosservato il momento in cui il conduttore si è erroneamente rivolto nei suoi confronti con l’epiteto di “segretario”, probabilmente in riferimento alla volontà della Premier Giorgia Meloni di essere chiamata al maschile. Non ci sono, comunque, stati ulteriori incidenti degni di nota.











