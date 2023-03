Elly Schlein, chi è la misteriosa fidanzata Paola?/ “Vivono insieme ma…”

Elly Schlein, chi è la misteriosa fidanzata a Paola, una ragazza estremamente riservata e…

Alcuni anni fa, ospite di Daria Bignardi, la nuova leader del Partito Democratico, Elly Schlein fece coming out in diretta televisiva, spiegando di aver amato uomini e donne e di essere impegnata con una misteriosa ragazza. Nel frattempo Elly non ha più affrontato l’argomento, ma c’è chi assicura che la neo segretaria del Partito Democratico sia ancora felicemente fidanzata. Eppure Elly Schlein non ha mai ceduto sull’argomento, ha sempre preferito tenere la propria vita privata al riparo dalle luci del gossip.

La certezza è che ci sia una persona nella sua vita: è la misteriosa Paola, come confermato da una deputata del Partito Democratico al Corriere della Sera. “Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly“, avrebbe detto la deputata del Partito Democratico al noto quotidiano. Poche ma significative parole per rilanciare il gossip sulla vita sentimentale della nuova leader dem, coi paparazzi che ora sono a caccia di dettagli sulla storia d’amore tra Elly e Paola.

Elly Schlein e la storia d’amore con Paola: “Felice con lei, finché mi sopporta”

Benché Elly Schlein sia molto riservata sulla propria vita privata e sentimentale, non ha mai fatto mistero di essere felicemente fidanzata. E tornano alla mente le parole che aveva rilasciato in occasione dell’intervista concessa a Daria Bignardi, in una puntata de L’Assedio, dove faceva il punto della situazione riguardo le questioni di cuore: “Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”.

La nuova segretaria dem all’epoca non aveva mai rivelato la vera identità della fidanzata, ma a quanto pare si chiama Paola e insieme lei ed Elly sono felicissime. “Non siamo uteri viventi ma persone coi loro diritti”, aveva detto.











