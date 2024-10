Elly Schlein, la segretaria generale del Partito Democratico, è stata ospite ieri del programma pomeridiano di La7, L’Aria che tira, e nel corso della chiacchierata con la conduttrice ha raccontato un lato un po’ “nascosto” di se stessa o forse neanche troppo viste le ultime apparizioni pubbliche extra politica della stessa. Elly Schlein ha infatti spiegato di essere “un’aspirante regista”, e che si tratta di un obiettivo a cui aspirerà molto probabilmente per tutta la vita, a meno che prima o poi non riesca appunto ad esaudire il suo sogno.

In ogni caso mai dire mai, visto che la stessa politica fa chiaramente capire come non resterà a vita fra le poltrone del parlamento, dicendosi convinta che quello con la politica dovrebbe essere “l’unico vero contratto a tempo determinato” che vi sia, per lo meno fino a che sarà utile al Paese, dopo di che “si vedrà”, aggiungendo che comunque deciderà il da farsi quando arriverà il momento.

ELLY SCHLEIN VIRALE DOPO L’ESIBIZIONE AL FORUM

Ovviamente la conversazione non poteva non riguardare l’esibizione divenuta super virale della stessa Elly Schlein al Forum di Assago: durante il concerto degli Articolo 31, la segretaria Dem è salita sul palco ed ha cantato, non sbagliando una rima, un brano insieme a J-Ax, mostrando le sue notevoli capacità canore.

A L’Aria che tira ha spiegato che gli Articoli 31 li ascolta da quando era una ragazzina, poco più che una bambina, svelando infatti che “Così com’è”, album del duo rap pubblicato nel lontano 1996, è stato il primo cd che la stessa ha mai avuto, quando aveva solo 11 anni. Inoltre, con J-Ax si era già conosciuta dopo che lo stesso cantante aveva messo un “mi piace” ad un post di Elly Schlein sul salario minimo, con tanto di risposta della politica utilizzando “i versi di una sua vecchia canzone”.

ELLY SCHLEIN E IL SIPARIETTO CON J-AX: ECCO COME È ANDATA

J-Ax ha quindi invitato sul palco del forum la segretaria del PD e lei non ha potuto rifiutare questa occasione, raccontando che comunque è stato tutto improvvisato: “ero appena arrivata dalla Camera e non avevo mai cantato in vita mia”. Una Elly Schlein quindi sempre più mediatica dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle, e chissà che queste sue apparizioni pubbliche sui generis non possano portare qualche voto in più al Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali.

A riguardo la Schlein non si è nascosta, ammettendo di puntare a vincere in Emilia Romagna, Umbria e Liguria, il che sarebbe “un grande risultato” tenendo conto che al momento il centrosinistra governa solo la prima regione. Infine, per quanto riguarda il famoso Campo largo con Conte e Renzi, la Schlein spiega che l’obiettivo del Pd è quello di costruire una “coalizione progressista” che verta soprattutto su temi come la scuola pubblica, il lavoro, la sanità e i diritti.