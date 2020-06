Ellynora, lacrime su Instagram per il suo ex fidanzato morto/ Video: “Scusate…”

Pubblicità

Alcuni la ricorderanno come una delle partecipanti ai casting ad Amici 18, altri ancora l’hanno già rimossa dal famoso cassetto dei ricordi, fatto sta che Ellynora è tornata a far parlare di sé e, in modo trasversale, anche della sua musica. Nelle ultime ore chi la segue su Instagram si è accorto di colpo che tutte le sue foto sono sparite e che l’unica cosa rimasta è un nuovo video in cui appare in lacrime. A questo punto è scattato l’allarme visto che la cantante non spiega cosa le sia successo e così i fan, temendo il peggio, hanno iniziato a chiedere informazioni mettendo in campo le più disparate illazioni dalla questione musica (una canzone dedicata al suo passato amoroso molto doloroso) alla possibilità che sia successo qualcosa di molto grave e che le sue parole non siano: “Volevo…oddio scusate” ma addirittura “morirò..” per via dell’accento sull’ultima o. Ma dov’è la verità?

ELLYNORA IN LACRIME SU INSTAGRAM PER VIA DEL SUO EX?

A rispondere al quesito ci ha pensato Fanpage.it che ha contattato la madre di Ellynora per capire cosa fosse accaduto e ha scoperto che si tratta solo di musica, una canzone e un video che hanno scavato molto nel suo passato fino a scuoterla: “Era solo scossa, stava girando il video di una canzone che deve uscire e che racconta la sua vita, e ha avuto un attimo di scoramento”. Lei stessa ha confermato che alla base di questo pezzo ci sono le emozioni legate alla morte del suo ex e questo l’ha stravolta fino al video che abbiamo visto. Ma in molti si chiedono: perché pubblicarlo? Forse quello che le interessava è attirare l’attenzione prima del lancio del pezzo?

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐄 𝐋 𝐋 𝐘 𝐍 𝐎 𝐑 𝐀® (@ellynoraofficial) in data: 8 Giu 2020 alle ore 10:15 PDT





