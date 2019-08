Elodie a Marracash “Sei un fuoco fatuo”/ E l’amica Paola si scioglie in lacrime…

Il gossip dell’estate è stato spesso legato ad Elodie Di Patrizi e alla sua presunta relazione con Marracash e i due ci hanno pure giocato un po’ per via del loro singolo estivo che li ha visti protagonisti e in vetta alle classifiche. Adesso c’è bisogno di capire se la loro amicizia sia precedente alla loro collaborazione musicale o viceversa visto che i due nei giorni scorsi si sono lasciati immortalare insieme e lo stesso hanno fatto ieri sera. Questa volta la bella Elodie di Patrizi, capelli corti e ricci, ha girato un paio di video da condividere con i fan nelle storie di Instagram mostrando la sua serata tra amici ovvero Paola e proprio Marracash. I due sono finiti da un locale alla casa di uno di loro ed è stato proprio in quel momento che l’ex ugola d’oro di Amici ha ripreso in mano il telefono per girare i video in cui prima stuzzica la sua amica Paola e poi si rivolge al collega.

ELODIE: “SEI UN FUOCO FATUO”

Proprio in quel momento sentiamo Elodie dire a Marracash: “Sei un fuoco fatuo”, lui stesso rimanda al mittente “l’accusa” ma poi il discorso si sposta su Paola che appare con un rotolone in mano e un fazzoletto nell’altra e la sua ammissione: “Mi hai fatto piangere”. A quanto pare sembra proprio che la bella amica di Elodie si sia sciolta in lacrime per qualcosa che è successo quando però Elodie non aveva ancora preso il telefono, di cosa si tratta? Forse il rapper è pronto a lanciare il suo nuovo singolo che tanta commozione ha creato nella sua amica? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni o nei nuovi video di Elodie.

